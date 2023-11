Der Bauherr ist seit vielen Jahren ein passionierter Schwimmer, der regelmäßig schwimmen geht und damit aber auch ein aktives Training betreibt. Als er das ältere Wohnhaus in Hanglage erwarb, stellte er gleich Überlegungen an, ob und wie auf dem Grundstück auch ein Schwimmbad „für lange Bahnen“ gebaut werden könnte. Das Wohnhaus wurde bis auf den Rohbau zurückgebaut, völlig erneuert und auch technisch auf den neuesten Stand gebracht.

Mit einer imposanten Länge von 18 Metern und einer Breite von 2,5 Metern bietet der Pool alle Möglichkeiten für ein intensives Schwimmtraining.

Ein Pool für lange Bahnen

Um seinen Plan umzusetzen, auf dem steil abfallenden Gelände auch einen Pool integrieren zu können, wurde der sopra-Partner Stiber hinzugezogen. „Seine Vorstellung war, um möglichst lange Bahnen schwimmen zu können“, erzählt Firmenchef Joachim Stiber, „ein Schwimmbad zu bauen, das über die ganze Grundstücksbreite von 20 m reichen würde.“ Es wurden verschiedene Varianten diskutiert, beispielsweise ob es ein Becken mit Überlaufrinne oder ohne sein sollte, und auch die Besonderheiten von verschiedenen Beckentypen waren Gesprächsthema. Ebenso wurde erörtert, wie ein möglichst freier Blick aus dem Becken in die Landschaft realisiert werden kann. „Wir haben dann einen Pool mit Infinity-Rinne vorgeschlagen“, berichtet Joachim Stiber weiter. „Dieser kommt preisgünstiger als ein Rinnenbecken und bietet talseitig eine spektakuläre Aussicht ohne sichtbare Rinnenkante.“ Da der Bauherr außerdem ein flaches Becken von nur 1,20 m Wassertiefe wünschte, da dies für sein Schwimmtraining völlig ausreichen würde, kam dies auch den statischen Anforderungen zugute.

Für den Bauherrn, der passionierter Schwimmer ist, kam nur ein besonders langes Becken in Frage.

Letztendlich wurde das Becken unterhalb der Wohnhausebene vor einer neu geschaffenen Terrasse positioniert. Aufgrund der Hanglage gelangt man von der Straße in das Obergeschoss des Wohnhauses, geht von dort die Treppe hinunter auf die Wohnzimmerebene und auf die Hausterrasse, und darunter befinden sich die neu geschaffene Terrasse und der Pool. Das Schwimmbecken misst stolze 18 m in der Länge und 2,50 m in der Breite bei einer Tiefe von 1,20 m. Zur Talseite läuft das Wasser über den Beckenkopf in die tieferliegende Rinne, die gleichzeitig als offener Schwallwasserbehälter dient.

Die Infinity-Rinne erstreckt sich über eine komplette Längsseite des Pools und ermöglicht den Schwimmenden einen tollen Blick in die Landschaft.

Technische Herausforderung(en): meisterhaft gelöst

Die Bodenplatte für den Pool wurde gleich um den Technikraum verlängert, der sich jetzt unter der Holzterrasse verbirgt. Auf der Terrassenseite in der Beckenwand sind die Einströmdüsen eingebaut. Diese erzeugen eine Querdurchströmung im Becken, sodass eine gute Hydraulik gewährleistet ist. „Bei einem reinen Skimmerbecken ist die Durchströmung bei einem so langen Pool immer ein Problem“, erläutert Joachim Stiber weiter. „Deshalb ist die Querdurchströmung mit Infinity-Rinne eine praktikable Lösung, um so eine große Beckenlänge in den Griff zu bekommen.“

Bei dem Becken handelt es sich um einen sopra-Isostone-Pool, der mit einer hellgrauen Folie ausgekleidet ist. Dank der einfachen, bewährten Konstruktion aus Bausteinen, die mit Beton ausgegossen werden, lassen sich alle Beckenformen und -größen realisieren, vor allem auch sehr lange Schwimmbecken, ohne statische Probleme zu haben. Die Einbringung eines Fertigbeckens wäre aufgrund der starken Hanglage ein Problem gewesen. Außerdem ist der Isostone-Pool deutlich kostengünstiger.

Zur Beckenausstattung gehören eine Einstiegstreppe, die ebenfalls mit Folie belegt ist, und eine Rollladenabdeckung mit Solarprofilen, die offen im Becken eingebaut ist und auch als Sitzbank genutzt werden kann. Die Solarprofile bringen viel Wärme ins Wasser und tragen, genauso wie die wärmeisolierte Beckenkonstruktion, zur guten Energiebilanz des Pools bei. Vier LED-Beckenscheinwerfer in Weiß komplettieren die Ausstattung. Bei der Poollänge konnte der Bauherr auf eine Gegenstromanlage verzichten.

Neben der bequemen Einstiegstreppe sind die Einströmdüsen zu sehen, die für eine Querdurchströmung des Pools sorgen.

Wie schon erwähnt liegt der Technikraum direkt am Becken verborgen unter einem Holzdeck. Vom Schwimmbecken führt eine Treppe hinab zum Eingang des Technikraums. Hier sind ein sopra-Filter mit AFM-Filtermaterial und frequenzgesteuerter Pumpe eingebaut. „Dank der drehzahlabhängigen Filterpumpe“, so Joachim Stiber, „lässt sich der Wasserüberlauf über die Infinity-Rinne gut regeln. So ist immer ein geschlossener Wasservorhang gewährleistet.“

Die Rollladenabdeckung für den 18 Meter langen Pool ruht am Fußende im Becken.

Wasserpflege

Der Bauherr pflegt sein Poolwasser noch traditionell von Hand. Die Voraussetzung für die Nachrüstung einer automatischen Aufbereitungstechnik ist aber gegeben. Joachim Stiber: „Bei so langen und schmalen Schwimmbecken empfehlen wir immer eine automatische Aufbereitungstechnik, um eine gute Wasserqualität dauerhaft zu gewährleisten.“ Die Beheizung des Beckens erfolgt über eine im Technikraum eingebaute Wärmepumpe. Die Rauminnenaufstellung der Freibadwärmepumpe führt zu einer längeren Lebensdauer und niedrigeren Geräuschkulisse. So wurde der Wunsch des Bauherrn nach einem langen, für aktives Schwimmtraining geeigneten, aber doch kostengünstigen Pool perfekt umgesetzt.

Planung & Realisierung

Schwimmbadbau

Stiber Freizeit GmbH

Am Haslenbach 14

73278 Schlierbach – Deutschland

Schwimmbadtechnik

sopra AG

Schwimmbad-​ und Freizeittechnik

Ferdinand-​Nebel-​Straße 3

56070 Koblenz – Deutschland