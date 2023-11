Bewirb Dich in der Poolbranche

„Wie war´s?“ „29 Grad. Kristallklares Wasser. Getränke all inklusive.“

Herrlich, wenn man seinen Arbeitstag so zusammenfassen kann. So einen Job hätten Sie auch gerne? Zurzeit gibt es Chancen im Poolbau und darüber hinaus in anderen Bereichen des Wirtschaftszweiges „Wasser, Wellness und Wohlfühlen“.

Auf der bsw-Website finden Sie aktuelle Stellenangebote in der Schwimmbadbranche.