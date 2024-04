Mit der CAPRI BEACH CLUB KOLLEKTION erleben Sie das italienische Lebensgefühl „La Dolce Vita“ bei Ihnen zu Hause: sommerlich leichte fröhliche Farben und Formen so vielseitig wie die Gestik und Mimik der Italiener.

Entspannen Sie, genauso wie am Strand auf Capri, mit der neuen Capri-Beach-Club-Kollektion und der Herz-Badeinsel von chillisy.

Das ist die Capri-Beach-Club-Kollektion: „La Dolce Vita“ bei Ihnen zu Hause! (Foto: chillisy)

Alle Details zur Kollektion finden Sie auch in unseren Produktnews.

Das Pool-Magazin verlost eine Herz-Badeinsel CAPRI!

Das Schwimmkissen in Gelb-Weiß-Rosa ist ganze 100 cm groß und hat einen Wert von 479 €.

Gewinnspielteilnahme

Wenn Sie die chillisy-Herz-Badeinsel gewinnen möchten, schreiben oder mailen Sie uns Ihre vollständige

Adresse mit dem Stichwort „CAPRI“ an:

Kober-Verlag GmbH, Rolandstraße 83, 50677 Köln oder per E-Mail an gewinnspiel@pool-magazin.com



Unter allen Einsendungen entscheidet das Los. Einsendeschluss: 15. Juli 2024. Die Daten aller Teilnehmer behandeln wir im Sinne der DSGVO und löschen sie nach Durchführung des Gewinnspiels. Die Adressdaten des Gewinners/der Gewinnerin geben wir zum Versand des Gewinns an chillisy weiter.

In pool 73 verlosen wir eine Herz-Badeinsel aus der Capri-Beach-Club-Kollektion. (Foto: chillisy)



Für weitere Inspiration besuchen Sie gerne auch den chillisy Shop.