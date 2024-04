Die Capri Beach Club Kollektion von chillisy ist nicht nur ein absoluter Hingucker an, sondern auch in jedem Pool, da die Kissen schwimmen können.

Badeinseln und Kissen verschiedener Größen und Formen gehören zur farbenfrohen Capri-Beach-Club-Kollektion von chillisy. (Foto: chillisy)

Die gesamte Kollektion wird in Deutschland von Hand genäht. Der Stoff in der gewohnt höchsten chillisy-Qualität ist für die Verwendung im Innen- und Außenbereich konzipiert. Er bleicht auch nicht aus, sodass sich die Besitzer auch nach Jahren noch an ihrer Capri Kissen Kollektion erfreuen können.

Ein besonderes Highlight ist die Badeinsel Capri in der Form eines Herzens (Foto: chillisy)



Besonders auffällig ist die Badeinsel Capri in der Form eines Herzens aus der gleichnamigen Beach Club Kollektion. Sie ist in zwei Größen verfügbar: entweder mit einem Durchmesser von 100 Zentimeter oder alternativ mit 145 Zentimeter. Die Unterseite der kleinen Badeinsel ist in Uni-Rosa gehalten, die der großen Variante in Aprikot. Durch den weißen wasserresistenten Reißverschluss können beide Badeinsel-Hüllen bei Bedarf abgezogen werden. Jeweils ausgestattet mit einem grauen chillisy-Henkel können die Badeinseln perfekt transportiert werden.

Mit der Wasser Hängematte „Capri“ können Sie sich besonders gut im Wasser entspannen. (Foto: chillisy)



Die gesamte Kollektion finden Sie auf der chillisy-Website.



Schon gesehen? Wir verlosen die chillisy Herz-Badeinsel.