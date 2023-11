eBay Awards 2023: esta-poolshop gewinnt

Die Awards wurden in den Kategorien Nachhaltiges Unternehmen, Gründer*in des Jahres, Lokalheld*in, Service-Held*in, Soziales Unternehmen und eBay-Urgestein verliehen. Damit ehrt eBay im sechsten Jahr in Folge Händler*innen, die mit besonderer Kreativität und unternehmerischem Geist auf dem Online-Marktplatz aktiv sind.

Die Verleihung fand am 09.11.2023 im Clubtheater Berlin statt. Die Gewinner*innen wurden aus hunderten Einsendungen durch eine sechsköpfige Jury bestehend aus Oliver Klinck (Geschäftsführer von eBay Deutschland), Andreas Häntsch (Senior Director Seller Engagement bei eBay Deutschland), Dr. Kai Hudetz (Geschäftsführer IFH Köln), Dr. Peggy Kreller (stellvertretende Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH), Carolin Langer (Gründerin von LaCaTho und Gewinnerin des eBay Awards 2022 in der Kategorie Jungunternehmer*in) und Ingrid Lommer (Redakteurin und Plattformspezialistin) ausgewählt. Sie erhalten jeweils ein Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro, eine Gutschrift auf die Verkaufsprovision im Wert von 1.000 Euro sowie eine 3-monatige intensive Beratung durch eBay-Expert*innen.

Oliver Klinck, Geschäftsführer von eBay Deutschland, stellte bei der Verleihung besonders den Unternehmergeist der eBay Händler*innen heraus: „Die eBay Awards rufen uns in diesem Jahr wieder besonders ins Gedächtnis, wie viel innovative Kraft in unserer eBay Community steckt. Unsere Gewinner*innen entwerfen neue Produkte und bereichern das Sortiment unseres Online-Marktplatzes. Sie setzen sich für einen nachhaltigeren und sozialen E-Commerce ein und bieten seit vielen Jahren eine herausragende Beratung. Es macht mich stolz, die eBay Awards an so kreative Unternehmer*innen überreichen zu dürfen.“

Viola Angerer und Dennis Sommer bei der Preisverleihung. Foto: esta

Für den esta-poolshop nahmen Viola Angerer und Dennis Sommer die Auszeichnung in der Kategorie „Service-Heldin“ entgegen. Das Unternehmen für Schwimmbadtechnik versorgt Pool-Besitzerinnen seit über 50 Jahren in der Region Ulm und betreibt seit 2008 einen erfolgreichen eBay Shop mit über 20.000 Verkäufen und ausgezeichneter Betreuung in einem hochpreisigen und beratungsintensiven Sortiment.

3 FRAGEN AN … Dennis Sommer

Wie hat sich das Unternehmen esta Schwimmbadtechnik im Laufe der Jahre von einem regionalen

Anbieter für Schwimmbadtechnik zu einem nationalen Player mit Online-Präsenz entwickelt?

Da der regionale Markt die Nachfrage nicht bedienen konnte, war esta-poolshop ursprünglich auf Importe

speziell aus den USA angewiesen. Heute hat unser Unternehmen einen breiten Kundinnenstamm in der Region Ulm/Neu-Ulm und bundesweit. Der Start des esta Poolshops bei eBay im Jahr 2008 war ein wichtiger Schritt in Richtung Online-Präsenz und ermöglichte uns den Verkauf von Pool-, Sauna- und Wellnessprodukten. Mit über 74.000 verkauften Artikeln und 100% positiven Kundenbewertungen im vergangenen Jahr wächst das Unternehmen kontinuierlich und bleibt serviceorientiert. Dennis Sommer

Worauf sind Sie in Ihrer Unternehmensgeschichte besonders stolz?

Besonders stolz sind wir auf die kontinuierliche Entwicklung des Unternehmens im Laufe seiner Geschichte. Wir haben uns von einem reinen Handwerksbetrieb zu einem breit aufgestellten Unternehmen entwickelt, wobei die Qualität der Beratung immer im Mittelpunkt stand. Ein Großteil unseres Teams ist bereits seit mehr als einem Jahrzehnt fester Bestandteil des Unternehmens und identifiziert sich stark mit der gemeinsamen Entwicklung. Dieser Weg vom Handwerksbetrieb zum serviceorientierten Unternehmen, das die Bedürfnisse seiner Kundinnen kennt und erfüllt, macht uns besonders stolz.

Dennis Sommer

Was bedeutet es Ihnen, den eBay Award in der Kategorie „Service-Heldin“ gewonnen zu haben?

Der Aufwand, der hinter einem guten Service steckt, ist im ersten Schritt kostenintensiv. In unserem Unternehmen beschäftigen wir ein großes Team, damit wir individuell auf die Rückfragen und Anfragen unserer Kundinnen reagieren können. Wir schicken den Kundinnen keine vorgefertigten und standardisierten Nachrichten. Unsere Mitarbeiterinnen beschäftigen sich mit den konkreten Fällen. Das ist

zwar zeitaufwändiger, bestätigt sich aber in dem positiven Feedback unserer Kundinnen und dem Erhalt des Awards in der Kategorie „Service-Heldin“. Dies ist die Anerkennung der guten Arbeit des gesamten

Teams. Dennis Sommer

Händlerporträt

Unternehmen: esta-poolshop

Macher: Dr. Peter Kulitz, Christoph Kulitz, Philipp

Raunitschke, Dennis Sommer

Ladengeschäft in: Senden bei Neu-Ulm

Produktkategorie(n): Pools, Poolzubehör &

Saunazubehör

Gegründet: 1964, bei eBay seit 2008

Günter Kulitz gründete das Geschäft 1964 unter dem Namen „Schwimmbadbau Kulitz“. 1972 erfolgte die

Umbenennung in „esta-poolshop“ und das Unternehmen machte sich in der Region Ulm als Pionier der

Pool-Branche einen Namen. Doch wollte man auch über die Region hinaus verkaufen. So startete bereits

2008 der Esta Poolshop bei eBay und wuchs schnell zum kompletten Webshop heran. Die Bedeutung der

Kund*innen- und Serviceorientierung wurde hier sofort erkannt, geschultes und langjähriges Fachpersonal

kümmert sich per Mail oder Telefon schnell um alle Anfragen. Das Engagement hat sich ausgezahlt: Mit

74.000 verkauften Artikeln und 100 Prozent positiven Kundenbewertungen.

Kontakt

