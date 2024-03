Rund 400 Schwimmbad- und Wellnessanlagen aus dem In- und Ausland haben am bsw-Award 2023 teilgenommen um die begehrten Medaillen in Gold, Silber und Bronze in den acht Kategorien zu ergattern. Die Preisträger wurden am 1. März 2024 bei der Abendveranstaltung der bsw-Jahrestagung in München vor über 200 Teilnehmern auf großer Bühne geehrt. bsw-Award 2023: Private Badelandschaften in der Halle: Hier präsentieren wir Ihnen die Sieger!

Kreativpreis Gold

bsw-awards 2023: Gold in der Kategorie „Private Badelandschaften in der Halle“

für RE-HE Schwimmbadbau GmbH & Co. Wartungs- und Vertriebs KG

(Arbeitsgemeinschaft Fink Steinhandwerk GmbH, Planung Anastasia Nunn)

Schwimmen, saunieren, Sport treiben, im Whirlpool entspannen – das sind wesentliche Bausteine für ein gesundes Leben. Deshalb bildet dieser Wellnessbereich genau diese Elemente ab, aber nicht irgendwie, sondern in exzellenter Weise – technisch, handwerklich und gestalterisch. Maritimes Blau und helles Weiß treffen auf Edelstahl, Holz und Stein und lassen dabei ein Genuss-Ambiente der Extraklasse entstehen.

Preisträger

RE-HE Schwimmbadbau GmbH & Co. Wartungs- und Vertriebs KG, D-Geretsried

(Arbeitsgemeinschaft Fink Steinhandwerk GmbH, A-Oberndorf/Tirol; Planung Anastasia Nunn)

Kreativpreis Silber

bsw-awards 2023: Silber in der Kategorie „Private Badelandschaften in der Halle“

für Pumpen Veit OHG

Schwarz-weiß – da mag man an Vintage denken. Aber die Farbkombination kann auch „up to date“ bedeuten. Grazie und Anmut strahlt der Indoorpool aus. Edles Weiß unterstreicht den „Black Beauty Pool“! Hier kann man relaxen, schwimmen oder einfach die Seele baumeln lassen. Gestaltung und Technik sind meisterhaft, und die vielen Glasflächen unterstreichen das minimalistische Design mit maximaler Transparenz.

Preisträger

Pumpen Veit OHG, D-Oederan

Kreativpreis Bronze

bsw-awards 2023: Bronze in der Kategorie „Private Badelandschaften in der Halle“

für A1 Schwimmbadbau GmbH

Dieser Pool ist eine Augenweide. Allein der Anblick entspannt. Man hat eine Schwimmhalle kreiert, die einen vom Alltag in eine ganz andere Welt abtauchen lässt. Die Lichtarchitektur rahmt das „türkise Wasser“ so ein, dass man sich fühlt, als sei man in der Südsee. Technik, Design und Flair auf Top-Niveau! Auch an Fitness und wasserlose Wellnessanwendungen hat man gedacht. Es fehlt also an nichts!

Preisträger

A1 Schwimmbadbau GmbH, D-München