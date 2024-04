Landschaftsarchitekten, Gartengestalter sowie Garten- und Landschaftsbauer werden jährlich aufgerufen, besonders gelungene, realisierte Privatgärten einzureichen, die von einer renommierten Jury ausgewählt und prämiert werden.

Das Buch „Gärten des Jahres 2024“ vom Callwey Verlag. (Foto gestellt vom Callwey Verlag)

Das Buch zeigt eine beeindruckende Vielfalt unterschiedlichster Privatgärten anhand von über 400 Farbabbildungen und Gartenplänen. Detaillierte Angaben zu Besonderheiten des Grundstücks, des Konzepts, der verwendeten Materialien und der Auswahl der Pflanzen runden die 50 Gartenporträts ab. Der Wettbewerb zählt zu den wichtigsten Branchenevents und 2024 kürt der Verlag bereits zum neunten Mal die Sieger. Die Dokumentation ist für Gartenplaner und Gartenbesitzer gleichermaßen ein vorzügliches Kompendium, um sich inspirieren zu lassen. Zum sechsten Mal wurden dieses Jahr besten Produkt-Innovationen in Architects‘ Choice gekürt.

Ausgezeichnet mit dem Deutschen Gartenbuchpreis 2024 in Bronze, Rubrik Bildband

Natürlich finden sich in den „Gärten des Jahres 2024“ auch viele wunderschöne Pools. (Foto gestellt vom Callwey Verlag)

Die Autoren

Nico Wissing baut auf mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Gestaltung natürlicher Gärten und Landschaften und ist ein Verfechter einer nachhaltigeren Welt. Aus diesem Grund nennen ihn viele einen „grünen Visionär“.

Konstanze Neubauer studierte Geografie, Raumordnung und Landesplanung sowie Landschaftsökologie an der LMU und der TU in München. Sie ist als freie Journalistin und Autorin für verschiedene Fachzeitschriften und Buchverlage rund um die Themen Garten, Umwelt und Natur tätig. Damit die Praxis nicht zu kurz kommt, arbeitet sie in einer Bio-Gärtnerei und kümmert sich dort vor allem um die Kräuter. Im Callwey Verlag ist von ihr das Buch „Gartenschätze in Bayern“ erschienen; zudem hat sie auch die ersten fünf Bände Gärten des Jahres verfasst.

Ein Pool im Garten ist auch im Buch „Gärten des Jahres 2024“ oft das zentrale Element der heimischen Ruheoase. (Foto gestellt vom Callwey Verlag)

Gärten des Jahres 2024 – Buchübersicht

Autoren: Nico Wissing / Konstanze Neubauer

Titel: Gärten des Jahres – Die 50 schönsten Privatgärten 2024

Erscheinungsjahr: 2024

Umfang: 296 Seiten, über 400 farbige Abbildungen und Pläne

Format: 23 x 30 cm, gebunden

Preis: 59,95 € in Deutschland, 61,70 € in Österreich, 80,00 sFr in der Schweiz

ISBN: 978-3-7667-2679-7

Alle Infos auch unter www.gaerten-des-jahres.com