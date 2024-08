Escape by sonoro: Portable Design Speaker in HIFI-Qualität

Kompromisslos in Klang, Qualität und Design – Die In- und Outdoor-fähigen Lautsprecher Escape by sonoro liefern beeindruckenden Klang in HiFi-Qualität. Dank ihres eleganten Designs fügen sie sich stilsicher in jedes Umfeld ein. Ob einzeln oder als Stereo-Paar, für die leisen oder lauten Anlässe im Kabel- oder Akkubetrieb. Die modernen Features der unterschiedlichen Modelle bieten für jeden Bedarf die optimale Lösung.

Laue Sommerabende auf der Terrasse, chillige Pool-Parties, Grillevents im Kreis von Freunden und Familie – der Sommer steht vor der Tür und mit ihm die schönste Zeit des Jahres für alle Outdoor-Liebhaber. Was dabei nicht fehlen darf, ist der perfekte Sound, der solche Sommertage und -nächte unvergesslich macht. Musikfans, die Wert auf ausgezeichnete Klangqualität legen, stießen hier bislang an Grenzen: Kleine mobile Bluetooth-Boxen sind nicht in der Lage, satten Sound in HiFi- Qualität zu liefern. Die Lösung: die portablen Design-Speaker von Escape by sonoro.

Die sonoro Escape Lautsprecher bieten einzigartigen 360-Grad Sound, mit dem HiFi-Fans voll auf ihre Kosten kommen. (Foto: sonoro)

Die Redaktion von pool durfte testen – und ist begeistert!

In der Redaktion vom Pool-Magazin sind wir immer auf der Suche nach neuen Produkten, die gut zum Thema Pools passen. Die grandiose Klangqualität der sonoro-Produkte kannten wir bereits aus den letzten Jahren. Wir freuen uns sehr, dass wir die neuen Outdoor-Lautsprecher Escape testen durften. Unser Testmodell war das P6 Air in der Farbe Tan. Die Farbe ist noch um einiges schicker, als es auf den Fotos den Anschein macht.

Der Lautsprecher kam in einer schlichten aber gut geschützten Verpackung an. Wie bei Geräten mit Akku üblich, muss dieser erst einmal aufgeladen werden. Man kann das Gerät jedoch auch während der Ladezeit nutzen, sodass man sich nicht in Geduld üben muss. Die Einrichtung über die App funktioniert schnell, problemlos und vollkommen intuitiv.

Die ersten Töne erklingen – und können sich durchaus mit dem Klang unserer HiFi-Anlage messen! Im Garten einer Redakteurin folgen dann weitere Tests: die Musik erklingt während des Unkraut jätens, neben dem Klettergerüst des Nachwuchses und beschallt später auch eine Gartenparty. Der Sound ist glasklar, satt und „je lauter desto besser“. Da hört man einen deutlichen Unterschied zu den gängigen kleinen Boom-Boxen. Ein weiterer Vorteil gegenüber günstigeren Modellen: Wer den Lautsprecher über die App gestartet hat, kann sich dennoch mit seinem Handy entfernen und die Musik läuft weiter. Der Lautsprecher hat eine eigene WLAN-Verbindung und ist nicht auf eine Bluetooth-Verbindung mit dem Handy angewiesen (Bluetooth kann der Escape aber auch). Das von uns getestete Air-Modell spielt Musik auch problemlos über Streaming-Dienste, auch hier ist die Einrichtung wieder kinderleicht.

Unser Fazit: Der Escape by sonoro ist nicht günstig, aber jeden Euro wert. Wem beim Musik hören im Außenbereich Klangqualität wichtig ist, der wird mit dem Escape definitiv sehr glücklich!

Musik überall und mit allen Sinnen genießen – mit Escape by sonoro

Die tragbaren Lautsprecher sind in drei Varianten verfügbar, die alle einen einzigartigen 360-Grad Sound bieten, mit dem HiFi-Fans voll auf ihre Kosten kommen. Auch das elegante Design kann sich sehen lassen, mit dem sich die aus hochwertigen Materialien bestehende Lautsprecher stilsicher in jedes Umfeld einfügen.

Trotz ihrer Eleganz sind die Lautsprecher echte Outdoor-Gefährten: Sie sind IPX4 spritzwassergeschützt. Ein stilvolles Mesh aus Multifilament-Polyestergarn sorgt für eine weiche, natürliche Aura und ist dennoch robust. Dank des eleganten Handgriffs aus pulverlackiertem Aluminium lassen sie sich schnell dort aufstellen, wo sie benötigt werden: im Garten, auf der Terrasse, am Pool, im Ferienhaus oder vor dem Caravan-Stellplatz. Darüber hinaus lassen sich die Lautsprecher selbstverständlich auch im Innenbereich einsetzen und machen auch im Wohnzimmer eine gute Figur.

Für den persönlichen Soundtrack der Freiheit

Ob auf Reisen oder im heimischen Garten – getreu seines Namens bietet Escape seinen Nutzern die Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen und besondere, unvergessliche Momente zu erleben. Die Speaker zeichnen sich durch eine unkomplizierte Bedienung aus und sind sofort einsatzbereit. Ein leistungsstarker Akku sorgt für bis zu 16 Stunden kabellosen Hörgenuss. Alle drei Modelle ermöglichen ein unkompliziertes Bluetooth-Streaming. Je nach Modell sind weitere Streaming-Optionen wie Airplay oder Spotify Connect möglich.

Escape P9: Exklusiver Genuss für höchsten Anspruch an Sound und Design

Das Flaggschiff der Escape-Serie ist der Escape P9, der mit einer Höhe von 73,1 Zentimetern und einem Gewicht von 12,3 Kilogramm auch der größte Lautsprecher unter den drei Modellen ist. Dank der vier rundum angeordneten Lautsprecher und dem nach oben gerichteten Upfire Subwoofer ermöglicht er beeindruckenden 360- Grad Sound. Ausgestattet mit Bluetooth 4.2, USB sowie einem AUX-Anschluss bietet dieser portable Design Speaker die gängigen mobilen Abspielmöglichkeiten. Zusätzlich ist er mittels M1 AIR Modul, das zusätzlich erhältlich ist, spielend leicht um die Vorzüge des modernen Streamings (Apple AirPlay, Google Chromecast, Spotify Connect, Roon Endpoint und WLAN-Multiroom) aufrüstbar. Wer eine größere Fläche beschallen möchte, kann einen zweiten P9 via Bluetooth Twin Mode koppeln und so echten Stereoklang genießen.

Das elegante Design der sonoro Escape Lautsprecher fügt sich stylisch in seine Umgebung ein. (Foto: sonoro)

Escape by sonoro: Für jeden Bedarf die optimale Lösung

Wer es etwas kleiner wünscht, ist mit dem Escape P6 AIR gut beraten. Der kleine Bruder des P9 hat eine Höhe von 55 Zentimetern und ein Gewicht von 7,5 Kilogramm. Dieses Modell benötigt kein zusätzliches AIR Modul für weitere Streaming-Möglichkeiten: Kabelloses Streamen per WLAN, Bluetooth, Apple AirPlay, Chromecast built-in oder Spotify Connect ist sofort möglich. Hierüber können Nutzer ihre Playlist auch zeitgleich auf weiteren kompatiblen Musiksystemen, beispielsweise sonoro MEISTERSTÜCK (Gen.2) oder MAESTRO Quantum, laufen lassen.

Wem Bluetooth-Streaming ausreicht, findet im Modell Escape P6 BT den perfekten Outdoor-Begleiter. Wie der P9 lässt sich auch der P6 BT mit einem zweiten baugleichen Modell koppeln, um so echten Stereosound erklingen zu lassen. Unter https://sonoro.com/portable/ können Interessierte die Features aller Modelle vergleichen und den idealen Lautsprecher für den eigenen Bedarf finden.

Alle drei Modelle der sonoro Escape Lautsprecher gibt es in den drei Farben Schwarz, Weiß und Tan. (Foto: sonoro)

Auch bei den Farben bietet die Escape-Serie dem Nutzer eine Auswahl nach seinem persönlichen Geschmack: Alle drei Modelle sind in den Farbvarianten Schwarz, Weiß und Tan erhältlich.

„Unser Ziel ist es, Produkte mit höchster Klangqualität, unkomplizierter Bedienung und zeitlosem Design anzubieten. Escape passt deshalb perfekt in unser Portfolio. Wir freuen uns sehr, unseren Kundinnen und Kunden diese hochwertigen Lautsprecher anbieten zu können, mit denen sie jetzt auch draußen ein ultimatives Klangerlebnis genießen dürfen.“ Marcell Faller, Gründer und Geschäftsführer der sonoro audio GmbH

Alle drei Modelle sowie das M1 AIR Modul sind im Fachhandel und auf sonoro.com verfügbar. Die UVP liegt bei 1.199 Euro für den P9, bei 799 Euro für den P6 AIR und bei 699 für den P6 BT. Das M1 AIR Modul ist für 199 Euro (UVP) erhältlich.

Über die Escape App können die Lautsprecher spielend leicht gesteuert werden. (Foto: sonoro)

Über sonoro audio

Die sonoro audio GmbH mit Hauptsitz in Neuss gestaltet und entwickelt seit 2006 hochwertige Audiosysteme, die den Alltag von Menschen auf der ganzen Welt bereichern. Bei der Produktentwicklung wird höchster Wert auf herausragenden Klang, ikonisches Design und intuitive Nutzung gelegt. All das wird mit viel Leidenschaft und Expertise aus den besten Komponenten zusammengestellt und in ein kompaktes Format gebracht. Somit bietet sonoro unvergessliche Klangerlebnisse, in jedem Raum und für jedes Bedürfnis – ein Premium-Upgrade für Ohren und Augen gleichermaßen. Die Neusser Klangschmiede sonoro steht für klassische Tugenden der deutschen Ingenieurskunst und Designschule: Zeitlosigkeit, Funktionalität und Qualität. Einfach „German Audio Design“ – für das sonoro bereits mehrfach mit internationalen Preisen wie dem Red Dot, dem iF Design Award, dem Plus X und dem German Brand Award ausgezeichnet wurde. Der Vertrieb erfolgt in mehr als 20 Ländern über den Design- und Elektronik- Fachhandel, ausgewählte Onlineshops und Versandkataloge. Händler und Bezugsquellen unter www.sonoro.com