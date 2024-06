BINDER wieder vereint – jetzt ziehen alle vom neuen Standort aus an einem Strang

Nach langer Grundstückssuche, einer gründlichen Planungsphase, dem erfolgreichen Spatenstich am 11.11.2022 und einer Gesamtbauzeit von nur 18 Monaten sind die BINDER-Mitarbeiter nun endlich wieder vereint: Am neuen Standort in der Eike-Kerstein-Straße 4 in Hameln, Ortsteil Afferde.

Im Mai 2024 konnte die Verwaltung das neue Gebäude beziehen. © BINDER GmbH & Co. KG

Lager und Produktion machten mit ihrem Umzug im Mai 2023 den Anfang. Im Mai dieses Jahres folgte die gesamte Verwaltung. Nun werden in modernsten Produktions- und Verwaltungseinrichtungen die europaweit bekannten Turbinenschwimmanlagen und Motoren für Poolabdeckungen gefertigt und von dort vertrieben.

Die Highlights:

Verbesserte Abläufe: Durch die Platzerweiterung in den Produktionshallen wurden die Montageabläufe und der Materialfluss optimiert, sodass die Materialverfügbarkeit am Arbeitsplatz verbessert wurde.

Optimale Intralogistik: Das Lager wurde zentral in der Produktion errichtet, sodass kurze Wege zu den Arbeitsplätzen gegeben sind und die Intralogistik reibungslos erfolgen kann. Zudem wurde die Lagerkapazität auf 990 Palettenstellplätze erhöht. Damit kann bei Lieferengpässen am Beschaffungsmarkt die Bevorratung erhöht und die Materialverfügbarkeit/Lieferzeiten für die Kunden konstant gehalten werden.

Präzision durch Automatisierung: Um dem allgemeinen Fachkräftemangel entgegenzuwirken und die Qualität noch weiter zu verbessern, wird in Kürze auf der zusätzlichen Fläche eine Roboterschweißanlage zur Automatisierung von kleinen und mittleren Serien installiert. Dieser Roboter arbeitet Hand in Hand mit den Schweißfachkräften und führt die Anweisungen perfekt und präzise aus.

Kommunikative Arbeitsumgebung: Von Kommunikationszonen bis hin zu einem Innenhof mit eigenem Obstgarten gedeihen in den nächsten Jahren Freiräume, die zur Motivation aller Mitarbeiter beitragen, um die Effizienz und Produktivität zu steigern.

Noch MEER Kundenservice: BINDER ist bekannt als der flexible Partner, der seine Kunden von der Planung bis zur Ausführung persönlich betreut und unterstützt. Die Mitarbeiter sind glücklich über die wiederhergestellte Nähe zu allen Abteilungen und so profitieren am Ende nicht nur die Kunden vom neuen Standort.

Das Herzstück: Zwischen Produktion und Verwaltung entstand ein Zwischengebäude, das den 7,1 x 2,7m großen Indoor-Pool beinhaltet. Hier können sich Kunden und Interessierte bei einem Probeschwimmen ein Bild von der Leistungsfähigkeit der Gegenstromanlagen machen.

Auch im neuen Verwaltungsgebäude darf ein mit der Turbinentechnologie von BINDER ausgestatteter Pool nicht fehlen. © BINDER GmbH & Co. KG

Die Fakten:

Die gesamte Grundstücksfläche entspricht mit ihren ca. 15.000 qm ungefähr zwei (!) Fußballfeldern.

Die Geschossfläche beträgt ca. 4.275m 2 inkl. der Terrassen.

inkl. der Terrassen. Der umbaute Raum ist 29.095m 3 groß.

groß. Für die mit Fernwärme betriebene Fußbodenheizung wurden 26km Rohrleitung und für die Holzfassade 8km Lärchenholzlattung als Verschalung verlegt.

Mit der PV-Anlage wird eine Leistung von 135 KV erzeugt.

Die neue Firmenzentrale wurde zum Großteil mit ortsansässigen Betrieben und regionalen Unternehmen aus einem Umkreis von 50km rund um Hameln gebaut. So wurden nicht nur kurze Wege genutzt, sondern auch auf die Unterstützung der regionalen Wirtschaft geachtet.

BINDER ist stolz auf das Erreichte und lädt alle Partner und Interessenten herzlich ein, das neue Firmengebäude persönlich in Augenschein zu nehmen. Natürlich nicht, ohne sich dabei von den innovativen und hochwertigen Produkten zu überzeugen.

Die neuen Büroräume bieten optimale Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter. © BINDER GmbH & Co. KG

ÜBER BINDER

Die BINDER GmbH & Co. KG feierte 2023 ihr 20-jähriges Firmenjubiläum. Das 2003 von Siegfried Binder in Hameln gegründete Unternehmen spezialisierte sich zunächst auf die Herstellung von Rohrmotoren für Schwimmbadabdeckungen. 2014 brachte BINDER dann die revolutionäre Turbinenschwimmanlage HydroStar auf den Markt, die den Nutzern ein naturnahes Schwimmgefühl vermittelt. Anders als pumpengesteuerte Gegenschwimmanlagen erzeugt HydroStar eine breite, gleichmäßige Strömung, die den ganzen Körper umfasst. Die Turbinenschwimmanlage ist einfach zu installieren und arbeitet äußerst energieeffizient. HydroStar begeistert Poolfreunde auf der ganzen Welt und wurde bereits mit zahlreichen renommierten Preisen ausgezeichnet. Für den Einbau in bestehende Pools hat BINDER die Nachrüstanlage EasyStar entwickelt.

Hier geht es zum BINDER-Profil.