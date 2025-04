Starker Antrieb für Hubböden

Die leistungsstarken MTI-Unterwassermotoren von BINDER bewegen nicht nur die klassischen Lamellenabdeckungen schnell, sicher und nahezu geräuschlos. Auch für eine besonders elegante Art der Poolabdeckung lassen sich die Antriebe optimal einsetzen: Hubböden.

Hubböden sind nicht nur sehr platzsparend, sondern reduzieren auch den Energieverbrauch von Pools. Durch das komplette Hochfahren des Bodens wird die Wärme im Becken gehalten und die Verdunstung gestoppt. So sparen Poolbesitzer Heizkosten und Wasser.

Neben der Energieeinsparung haben Hubböden aber noch weitere Vorteile: So ist die Poolfläche bei hochgefahrenem Boden z. B. als Terrasse nutzbar. In diesem Zustand bietet der Hubboden darüber hinaus ein hohes Maß an Sicherheit, denn niemand kann ins Wasser fallen. Da sich die Tiefe eines Hubboden-Pools individuell einstellen lässt, verwandelt sich ein Schwimmerbecken zudem im Handumdrehen in ein Nichtschwimmerbecken für die Kleinsten.

MTI-Unterwassermotoren von BINDER eignen sich ideal für den Einsatz in Hubböden. Die Antriebe erzielen einen hohen Wirkungsgrad, erreichen Drehmomente von bis zu 1.000 Nm und sind aufgrund der Stickstofffüllung absolut wasserdicht (IP68). BINDER fertigt die 24-V-Gleichstrommotoren aus hochwertigem Edelstahl (1.4571 oder 1.4404) mit variablen Flanschdurchmessern. Alle MTI-Antriebe sind mit einem magnetischen Encoder ausgestattet, der für ein einfaches und präzises Anfahren der Endlage sorgt.

Die leistungsstarken MecaTec-Motoren von BINDER heben Hubböden präzise in Position. (Bild: BINDER GmbH & Co. KG)

Optimal an Hubböden angepasste Steuerung

Die Motoren von BINDER arbeiten sehr energieeffizient und geräuscharm und stören daher die Nachbarn nicht. Sie können in bis zu 3 m Wassertiefe eingesetzt werden und lassen sich komfortabel mit der MTN-Synchronsteuerung von BINDER bedienen. Diese Steuerung basiert auf der Standardversion und wurde mittels eines Softwareupdates optimal an den Einsatz in Hubböden angepasst, bei denen ein synchrones Verfahren der Achsen sehr wichtig ist.

Hubböden-Hersteller profitieren aber nicht nur von der Leistungsfähigkeit der Unterwassermotoren, sondern auch von ihrer kompakten Bauweise: Die Antriebe haben Gehäusedurchmesser von lediglich 90 mm bis 204 mm. Bis zu vier der Motoren können in einem Hubboden verbaut werden.

Über BINDER

Die BINDER GmbH & Co. KG feierte 2023 ihr 20-jähriges Firmenjubiläum. Das 2003 von Siegfried Binder in Hameln gegründete Unternehmen spezialisierte sich zunächst auf die Herstellung von Rohrmotoren für Schwimmbadabdeckungen. 2014 brachte BINDER dann die revolutionäre Turbinenschwimmanlage HydroStar auf den Markt, die den Nutzern ein naturnahes Schwimmgefühl vermittelt. Anders als pumpengesteuerte Gegenschwimmanlagen erzeugt HydroStar eine breite, gleichmäßige Strömung, die den ganzen Körper umfasst. Die Turbinenschwimmanlage ist einfach zu installieren und arbeitet äußerst energieeffizient. HydroStar begeistert Poolfreunde auf der ganzen Welt und wurde bereits mit zahlreichen renommierten Preisen ausgezeichnet. Für den Einbau in bestehende Pools hat BINDER die Nachrüstanlage EasyStar entwickelt.