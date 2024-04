Mit einzigartiger Lichtstimmung

Im ersten Untergeschoss eines neuen Wohnhauses in Berlin wurde eine Schwimmhalle mit einem ganz individuellen Design eingebaut.

Mit dem Architekturbüro Sebastian Treese hatte Schwimmbadbau-Experte André Gräfe vom Berliner sopra-Partner Hajo W. Rüffer GmbH bereits einige Aufträge erfolgreich abgewickelt. So wurde er auch bei diesem Projekt einbezogen. Und bereits die ersten Gespräche machten deutlich, dass es sich um ein außergewöhnliches Objekt handeln würde. Die Ausgangslage war schon herausfordernd.

12 Meter unter der Erde

Der Bauherr hatte ein altes Wohnhaus in Berlin gekauft. Er ließ es abreißen und auf dem Grundstück ein neues Gebäude errichten, zu dem auch gleich zwei Stockwerke im Untergrund gehören sollten. So wurde eine gigantische Baugrube ausgehoben, die 12 m in die Tiefe reichte, um hier die Untergeschosse des Wohnhauses einbauen zu können. Im ersten Untergeschoss wurde eine Schwimmhalle eingeplant, im zweiten die Pooltechnik und abgetrennt davon eine Garage.

Wände und Decke in der Schwimmhalle sind komplett mit weiß geölten Eichenpaneelen verkleidet. © André Gräfe

Während Sebastian Treese Architekten für die Ausführung und die Bauphasen verantwortlich war, hatte der Bauherr für die Entwurfsplanung die berühmten New Yorker Architekten von Robert A.M. Stern Architects (RAMSA) engagiert. Stern ist weltweit bekannt für seine postmodernen und traditionalistischen Bauten, für die er schon viele Auszeichnungen bekommen hat. Sein Architekturbüro beschäftigt rund 300 Mitarbeitende, die weltweit an Großprojekten aller Art tätig sind.

Zwischen den Paneelen wurden LED-Bänder verlegt, deren von oben einfallendes schraffiertes Licht diese besondere Lichtstimmung erzeugt. © André Gräfe

„Die sakrale Stimmung in der Schwimmhalle war eine Vorgabe des Bauherrn und der Architekten“, erzählt André Gräfe, „und dies setzt sich im gesamten Gebäude fort.“ Wände und Decke in der Schwimmhalle sind komplett mit weiß geölten Eichenpaneelen verkleidet. Zwischen den Paneelen wurden LED-Bänder verlegt, deren von oben einfallendes schraffiertes Licht diese besondere Lichtstimmung erzeugt. Das Holzdesign setzt sich auch im angegliederten Wellnessbereich fort. Im positiven Kontrast zum Holzton steht das grünlich schimmernde Wasser des 19 m langen und 3 m breiten Schwimmbeckens.

Die dreifarbige Mosaikserie wurde vom Hersteller Winckelmans speziell nur für dieses Projekt gefertigt. © André Gräfe



Individuelle Elemente machen dieses Projekt besonders

Das konventionell betonierte Becken ist mit Winckelmans Mosaiken in 12 x 12 mm ausgekleidet, die auf der Oberfläche eine Mischung aus den drei Farben Pistache, Vert und Vert Pale haben und im Wasser diesen patinierten Grünton erzeugen. Die Mosaikserie wurde vom Hersteller Winckelmans speziell nur für dieses Projekt gefertigt. Zwei auskragende Einstiegstreppen gegenüberliegend an den Stirnseiten führen in das warme Wasser.

Trotz seiner Länge ist der Pool üppig mit Einbauteilen und Wasserattraktionen ausgestattet. Letztere sind ausschließlich auf der Umgangsseite positioniert, da eine Installation auf der Wandseite nicht möglich war. Bodeneinströmdüsen und vier Slim-Skimmer in der Beckenwand sorgen für eine gute Hydraulik.



Zu den Wasserattraktionen gehören eine Gegenstromanlage von uwe JetStream, zwei Bodensprudelplatten und zwei Massagestationen von fluvo Schmalenberger sowie sieben Unterwasserscheinwerfer. Im Beckenboden in einem Schacht ist eine grando-Rollladenabdeckung installiert. Auf Knopfdruck öffnet sich die Schachtklappe, die mit den gleichen Mosaiken wie das Becken ausgelegt und damit kaum zu erkennen ist, und der Rollladen legt sich über die stattliche 19 m lange Wasserfläche.

Die Sauna ist außen mit Naturstein verkleidet und innen wurden individuell angefertigte Massivholzlamellen verwendet. © André Gräfe



Im zweiten Untergeschoss direkt unter dem Becken ist die sopra-Schwimmbadtechnik installiert. Zum Einsatz kommt die neueste sopra-Technik mit Mehrschichtfilter, Mehrwegeventil und frequenzgesteuerter Pumpe, die Mess- und Regeltechnik „sopra test“ sowie die Elektrolyseanlage „Soprazon premium 19“. Die Anlage erlaubt Fernzugriff und Fernwartung aller Komponenten in der Schwimmhalle.

Wellness auf Maß gefertigt

Zur Wellnessausstattung gehört ebenfalls eine Sauna vom sopra-Lieferanten Arend. Außen ist die Kabine mit Naturstein verkleidet. Innen wurden Massivholzlamellen aus Bergahorn verwendet, die extra für dieses Projekt angefertigt wurden. Die Rückenlehnen sind indirekt beleuchtet. Der Designofen ist mit dem gleichen Holz verkleidet, und an der außenliegenden Steuerung kann der Bauherr verschiedene Badeformen und Klimabedingungen einstellen. Jedes Detail in der Kabine wurde auf Maß gefertigt und angepasst. Selbst die Abstände der Lamellen wurden festgelegt.

Die feudale Schwimmhalle verfügt auch über eine vielfältige Wellnessausstattung. Diese CÆSARs THERME ist ein Unikat. © André Gräfe



Auch die benachbarte CÆSARs THERME ist ein Unikat und ganz auf dieses Projekt hin gebaut. Die 3,40 x 4,00 m große Kabine ist mit hufeisenförmigen Sitzbänken ausgestattet, die mit den gleichen Mosaiken ausgekleidet wurden wie der Pool. Auch der Fußboden ist damit ausgelegt, sodass in der Kabine der gleiche grünliche Patina-Touch vorherrscht. Bei den Außenverkleidungen kam ein grauer Naturstein zum Einsatz. Eine normale Dusche und eine Attraktionsdusche komplettieren die Wellnessausstattung. ▯

