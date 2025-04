Frischer Wind im Sortiment

BAYROL startet 2025 mit vielen neuen Produkten und modernerem Erscheinungsbild in den Sommer

Innovativer 2-in-1 Reinigungsschwamm mit Nachfülltank

BAYROL erweitert sein hochwertiges Zubehörsortiment um den neuen 2-in-1 Reinigungsschwamm mit integriertem Nachfülltank. Dieses praktische Tool wurde speziell für eine mühelose Reinigung unter Wasser entwickelt und erfüllt die steigenden Anforderungen von Poolbesitzern an innovative Reinigungsprodukte.

Der Reinigungsschwamm entfernt hartnäckige Flecken schnell und effektiv – selbst an schwer zugänglichen Stellen wie Poolwänden und dem Beckenboden. Dank der robusten Konstruktion und der Kompatibilität mit handelsüblichen Teleskopstangen können Anwender den Schwamm problemlos in gefüllten Pools einsetzen, ohne das Wasser ablassen zu müssen.

2 in 1 Reinigungsschwamm mit Nachfülltank

Durchdachtes Design:

Integrierter Tank mit 150 ml Fassungsvermögen: Flüssige Reinigungsprodukte können direkt in den Tank gefüllt werden. Ein praktischer ON/OFF Verschluss sorgt für Sicherheit und verhindert unbeabsichtigtes Auslaufen während des Befüllens.

Flexibler Einsatz für Pulverprodukte: Für Reinigungsmittel wie den neuen Metal Spot Remover kann die Schwammeinheit direkt verwendet werden, um Flecken punktgenau zu behandeln.

Cl & Br Quicktest 5 in 1

Eine regelmäßige Wasseranalyse ist entscheidend, um eine optimale Wasserqualität im Pool zu gewährleisten. Mit den neuen Cl & Br Quicktest 5 in 1-Teststreifen bietet BAYROL eine praktische und zuverlässige Lösung, um die wichtigsten Wasserparameter schnell und einfach zu überprüfen.

Cl & Br Quicktest 5 in 1 — Dose mit 50 Teststreifen

Schnelle Ergebnisse in nur wenigen Sekunden

Die neuen Teststreifen sind äußerst effektiv und zuverlässig. Sie messen gleichzeitig und innerhalb weniger Sekunden 5 wichtige Wasserparameter: pH-Wert, Chlor- oder Bromgehalt, Alkalinität (TA-Wert), Wasserhärte (TH-Wert) und Chlorstabilisator (CYA).



Die Anwendung ist einfach: Tauchen Sie einen Teststreifen vollständig ins Wasser, ziehen Sie ihn nach ein paar Sekunden wieder heraus und halten Sie ihn horizontal. Die 5 Testfelder (pH-Wert, TA-Wert, Chlor & Brom, TH-Wert, CYA) verfärben sich je nach Wasserwerten. Die Ergebnisse lassen sich schnell ablesen, indem die Farben der Felder mit der Farbskala auf der Tube verglichen werden.



Für eine präzise und individuell angepasste Wasseranalyse einfach den QR-Code auf der Verpackung scannen – er führt direkt zur My Pool Expert App und liefert maßgeschneiderte Empfehlungen zur optimalen Wasserpflege.

Elektronischer Pooltester II

BAYROL stellt den Elektronischen Pooltester II vor – ein innovatives Photometer, das modernste Technologie mit anwenderfreundlichem Design kombiniert. Dieses Gerät vereinfacht die wöchentliche Messung der wichtigsten Wasserparameter und ist noch benutzerfreundlicher als sein Vorgänger. Es analysiert sechs Parameter und punktet mit einer Bluetooth-Verbindung zur My POOL EXPERT-App sowie zur BAYROL Solution-Software.

Elektonischer Pooltester II

Präzise Analyse von 6 Wasserparametern

Das Gerät ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Überprüfung der wichtigsten Wasserwerte in Pools und Whirlpools – unabhängig von der verwendeten Behandlungsmethode. Die Messergebnisse sind in Sekunden verfügbar und äußerst präzise.

pH-Wert

Bromgehalt

Aktivsauerstoff (MPS) NEU

Freies und gebundenes Chlor (FC, TC)

Alkalinität (TA-Wert)

Chlorstabilisator (CYA – Cyanursäure)

Exklusive Verbindung mit My POOL EXPERT und BAYROL Solution

My POOL EXPERT App: Der Elektronische Pooltester II ist das einzige mobile Photometer mit Bluetooth-Anbindung zur kostenlosen My POOL EXPERT App (erhältlich bei Google Play und im Apple Store). Die gemessenen Werte werden direkt in die App übertragen und ermöglichen präzise Dosierempfehlungen für kristallklares Wasser.

BAYROL Solution: Das Gerät ist mit der professionellen BAYROL Solution-Software kompatibel, die speziell für BAYROL-Händler entwickelt wurde. Sie erstellt detaillierte Wasseranalysen, inklusive Berichten und Produktempfehlungen aus dem BAYROL-Sortiment.

AUTOMATIC: Die neue Generation intuitiver und leistungsstarker Dosieranlagen

Poolbesitzer legen zunehmend Wert auf nachhaltige und automatisierte Lösungen, die sowohl Wassereinsparung als auch Benutzerfreundlichkeit gewährleisten. Mit der Produktreihe AUTOMATIC bietet BAYROL Technik eine umfassende Lösung zur einfachen und effizienten Poolpflege. Die Systeme gewährleisten optimale Wasserqualität, reduzieren den Wartungsaufwand und verlängern die Nutzungsdauer des Wassers – unabhängig davon, ob flüssiges Chlor oder Salzelektrolyse verwendet wird.

Automatic SALT und Automatic Cl-pH

Perfekte Wasserqualität durch automatisierte Dosierung

Die Geräte der AUTOMATIC-Reihe sorgen für eine nachhaltige Wasserpflege, indem sie Desinfektionsmittel nur dann produzieren oder dosieren, wenn es erforderlich ist, und den pH-Wert optimal regulieren. Dabei werden pH-Wert, Redoxpotenzial und Wassertemperatur kontinuierlich gemessen.*

Nachhaltigkeit: Optimierter Verbrauch von Wasser und Pflegemitteln. Technologische Innovationen: Entwickelt und gefertigt in Deutschland, mit Fokus auf Ergonomie, Zuverlässigkeit und Effizienz. Vielseitigkeit: Geeignet für Salzelektrolyse und flüssiges Chlor.

Smart&Easy Technologie: Komfort und Benutzerfreundlichkeit

Mit der Smart&Easy Technologie wird die Installation und Bedienung der Geräte vereinfacht:

Großzügiges Touchscreen-Display: Übersichtliche Anzeige von pH-Wert, Redox, Temperatur* und Status.

Intuitive Navigation: Einfache Einrichtung und tägliche Bedienung ohne technische Vorkenntnisse.

WLAN-Modul: Komfortabler Fernzugriff via App oder Computer, auch aus der Ferne.

Dank der Smart&Easy-Technologie versprechen Automatic SALT und Automatic Cl-pH ein herausragendes Nutzererlebnis in Bezug auf Funktionalität, einfache Installation und Bedienung. Ein großzügiges Touchscreen-Display zeigt die wichtigsten Informationen (pH-Wert, Redox, Temperatur* und Status) klar und übersichtlich an, während die optimierte Benutzeroberfläche eine intuitive Navigation ermöglicht. Das Gerät lässt sich schnell und ohne technische Unterstützung einrichten – ein Menü führt den Benutzer Schritt für Schritt durch die Installation und den täglichen Betrieb.

Die Geräte sind mit integriertem WLAN-Modul ausgestattet und ermöglichen so einen komfortablen Fernzugriff über eine Smartphone-App oder einen Computer. Mit der App können die Wasser- und Geräteparameter jederzeit und von überall überwacht und angepasst werden – sogar in Abwesenheit des Nutzers.

Mit einem staub- und spritzwassergeschützten Gehäuse (IP65) bieten die Geräte eine langlebige und robuste Funktionalität. Ein intelligenter Füllstandssensor zeigt in Echtzeit an, wenn ein Kanister mit Pflegemitteln leer ist. Der Füllstand wird auf dem Display als Symbol angezeigt und kann auch aus der Ferne kontrolliert werden.



Automatic SALT ist in Versionen mit 5 oder 7 Platten erhältlich, abhängig von der Beckengröße. Die Elektrolysezelle kann Chlor aus einem Salzgehalt von nur 1,5 g/l bis zu 40 g/l produzieren. Dank Schnellkupplungen lässt sie sich einfach montieren, und der transparente PVC-Halter erlaubt eine direkte Sicht auf die Chlorproduktion und den Kalkansatz an den Platten. Die transparente Kartusche um die Platten leitet und reguliert den Wasserfluss, um Kalkablagerungen auf den Elektrolyseplatten zu minimieren.

*Temperaturmessung optional bei Automatic Cl-pH.

Smart&Easy Connector:

Der universelle Komponentenhalter für eine extrem vereinfachte Installation

Für eine saubere, schnelle und einfache Montage von Zubehörteilen wie pH-Sonde, Redox-Sonde, Temperatursensor, Durchflusswächter oder pH-Minus-Injektionslanze hat BAYROL Technik den Smart&Easy Connector entwickelt. Dieser kompakte Komponentenhalter vereint alle Sonden und Injektoren an einem einzigen Punkt. Zwei separate Kammern, die durch eine Trennwand voneinander getrennt sind, ermöglichen die Dosierung der Pflegemittel, ohne die Messsonden zu beeinträchtigen. Das transparente Design sorgt für optimale Sichtbarkeit der installierten Komponenten und erleichtert die Wartung erheblich. Der Smart&Easy Connector ist universell einsetzbar, wird mit verschraubbaren Schnellkupplungen geliefert und passt auf Rohrdurchmesser von 50 und 63 mm. Der Smart&Easy Connector gehört zur Standardausstattung des Automatic Salt und ist optional für den Automatic Cl-pH erhältlich.

Smart&Easy Control Module: Zur Steuerung aller Pooltechnik-Komponente

Mit dem neuen Smart&Easy Control Module vonBAYROL Technik wird die Automatisierung des Pools auf ein neues Niveau gehoben. Es erweitert die Geräte Automatic SALT und Cl-pH um smarte Funktionen und ermöglicht die Steuerung sowie Programmierung von Pooltechnik wie Filterpumpe (Standard oder mit variabler Geschwindigkeit), Beleuchtung, Heizung oder Wasserstrahlen. Für eine einfache und flexible Installation kommuniziert das Modul kabellos mit dem Wasseraufbereitungssystem. Nach der Installation im Schaltschrank und der Kopplung mit dem Gerät können Nutzer ihre Pooltechnik direkt über das Display des Geräts oder die Smartphone-App Automatic steuern.

Erweiterte Funktionen

Heizung:

Einstellung der Wassertemperatur und der Betriebszeiten. Die Heizung kann mit der Filteranlage verknüpft werden.

Beleuchtung:

Steuerung von LED-Beleuchtungen, einschließlich Farbwechsel bei kompatiblen LED-Strahlern (Farbwechsel durch Stromunterbrechung).

Filtration:

Für Filterpumpen mit variabler Geschwindigkeit: Steuerung der Modi (Eco, Max, Normal).

Für Standard-Filterpumpen: Der Smart Mode passt die Filterzeiten an die Wassertemperatur an. Der Frostschutz-Modus aktiviert die Pumpe automatisch bei Temperaturen unter 2°C.

Zusätzlich sind drei programmierbare Timer pro Funktion verfügbar, mit denen Start- und Stoppzeiten sowie Wochentage festgelegt werden können.

Smart&Easy Control Module

Alle angeschlossenen Geräte werden direkt über die Relaisausgänge des Smart&Easy Control Modules gesteuert. Für Geräte mit hohem Stromverbrauch, wie Standard-Filterpumpen, kann ein Leistungsschalter verwendet werden.

Nach der Installation ermöglicht das Modul eine komfortable Steuerung der verbundenen Pooltechnik sowie der Wasserparameter wie pH-Wert, Desinfektion oder Temperatur. Die Heizungs- oder Filterpumpe kann so programmiert werden, dass sie nur zu den notwendigen Zeiten arbeitet – abhängig von der aktuellen Wassertemperatur, der Nutzung des Pools oder individuellen Einstellungen.

Das Smart&Easy Control Module verfügt über 4 potentialfreie Relaisausgänge und 4 spezielle Ausgänge zur Steuerung von Pumpen mit variabler Geschwindigkeit.

Smart&Easy Box: Für eine noch einfachere Installation

Die Smart&Easy Box, entwickelt von der R&D-Abteilung von BAYROL Technik, ist ein vollständig vorkonfigurierter Schaltkasten, der das Smart&Easy Control Module bereits integriert. Es bietet eine zentrale Lösung zur Verbindung des Wasseraufbereitungssystems Automatic SALT oder Cl-pH, der Beleuchtung und einer Standard-Filterpumpe an einem einzigen Ort. Dank der vormontierten Komponenten und des minimalen Verkabelungsaufwands wird die Installation nicht nur schneller, sondern auch deutlich einfacher. Die Smart&Easy Box vereint alle wichtigen Funktionen, um eine effiziente und praktische Steuerung der Pooltechnik zu gewährleisten.

Smart&Easy Box

Metal Spot Remover

Metallische Elemente können bei Kontakt mit Wasser Rost- oder Metallflecken auf Pooloberflächen (Folien, Fliesen, Polyesterbecken) oder an den Poolrändern hinterlassen. Um diese unschönen und hartnäckigen braunen Flecken effektiv zu beseitigen, bringt BAYROL den neuen Metallreiniger Metal Spot Remover auf den Markt.

Metal Spot Remover 0,8 kg

Entfernt selbst die hartnäckigsten Flecken

Dieses neue Reinigungsprodukt entfernt selbst tiefsitzende und hartnäckige Rostflecken zuverlässig von Wänden, Böden und Poolausstattungen wie Leitern. Es ist mit allen säurebeständigen Oberflächen kompatibel und kann gezielt auf einzelne Bereiche oder verdünnt im gesamten Pool angewendet werden.



Metal Spot Remover ist ein pulverförmiger Reiniger aus hochreinem Wirkstoff, der besonders einfach zu handhaben ist. Das Produkt trübt das Wasser nicht und beeinflusst weder den Chlorgehalt noch den pH-Wert, sofern der TA-Wert < 80 mg/L bleibt. Erste Ergebnisse sind bereits nach 20 Minuten sichtbar.*



Für eine noch leichtere Anwendung kann der Reiniger mit dem neuen 2-in-1-Applikator mit integriertem Reservoir verwendet werden, der von BAYROL entwickelt wurde.

* Im Durchschnitt

Ein neues visuelles Erscheinungsbild für die Poolpflegeprodukte der Marke BAYROL

Um die Markenwahrnehmung zu stärken und gleichzeitig das Erbe, die Werte, die Qualität und die Einzigartigkeit von BAYROL zu bewahren, wurde die visuelle Identität der Marke überarbeitet, um neue Impulse zu setzen.

Neues Etikettendesign – Stärker und einzigartig für ein besseres Produktverständnis

Moderner und eindrucksvoller:

Das neue Etikettendesign der BAYROL-Wasserpflegeprodukte hebt die Produkte hervor, um alle Poolbesitzer zu begeistern. Sie wurde so konzipiert, dass sie die richtige Botschaft vermittelt und den Erwartungen der Poolbesitzer besser entspricht. Mit einer klareren Gestaltung erleichtert sie die Orientierung und bietet auf einen Blick einfache und verständliche Informationen, die den Nutzern die Produktauswahl erleichtern.

Eine Marke von Verbrauchern für Verbraucher gedacht

BAYROL hat in Frankreich und Deutschland Marktforschung durchgeführt, um die Erwartungen der Nutzer von Wasserpflegeprodukten besser zu verstehen. Dabei zeigte sich, dass die Verbraucher leistungsstarke Produkte und eine klare, vertrauenswürdige Verpackung bevorzugen – für ein optimales Nutzererlebnis.* Diese Anforderungen wurden in die neue Markenstrategie integriert, um bestehende Kunden zu binden und gleichzeitig neue Verbraucher anzusprechen.

*Studie zur Bekanntheit ad hoc. BAYROL auf 510 Personen (Juni 2022).

Eine wiedererkennbare und unverwechselbare Marke

Die Farbwahl, bestehend aus dem charakteristischen, lebendigen Türkis und einem neuen, ergänzenden Gold-Beige, unterstreicht die einzigartige Identität der Marke BAYROL. Dieses Farbduo wird durch ein immersives Grafikdesign hervorgehoben, das den Verbraucher direkt in die Welt des Pools eintauchen lässt. Ein Beispiel dafür ist der Wasserhintergrund, eine klare visuelle Anspielung auf BAYROLs Kernkompetenz: die Wasseraufbereitung.



Um die Markenidentität weiter zu stärken und die Sichtbarkeit im Handel zu maximieren, wurde der Markenblock neu gestaltet, um sich im Regal durchzusetzen. Das „Y“, ein echtes Markenzeichen von BAYROL, wird nun strategisch hervorgehoben und dient als starkes visuelles Erkennungsmerkmal, das die Wiedererkennung erleichtert und die Einzigartigkeit der Marke betont.

Ein vereinfachtes Nutzererlebnis

Das neue Erscheinungsbild von BAYROL steht für eine benutzerfreundlichere Kommunikation und eine klare Präsentation der wichtigsten Informationen:

Ergänzte Produktnamen: Traditionelle Produktbezeichnungen werden durch kurze, prägnante Beschreibungen ergänzt, um die Funktion der Produkte schnell und eindeutig zu identifizieren.

Aussagekräftige Produktbilder: Jedes Bild unterstreicht die einzigartige Qualität und Exzellenz der BAYROL-Formeln.

Klar strukturierte Piktogramme: Symbole heben die Leistungsfähigkeit und technologischen Vorteile der Produkte hervor und erleichtern die Orientierung.

Mit diesem neuen Design wird die Auswahl und Anwendung der Produkte für Poolbesitzer noch intuitiver und verständlicher. Gleichzeitig stärkt BAYROL damit sein Image als führender Experte in der Poolpflege und vermittelt eine benutzerfreundliche sowie nahbare Markenbotschaft.

Über BAYROL

Die 1927 in München gegründete BAYROL-Gruppe ist ein europäischer Marktführer im Bereich der Wasserpflege für Schwimmbäder und Whirlpools. Der Konzern bietet innovative und verantwortungsvolle Lösungen mit seinen Marken BAYROL, SpaTime und Respect für die manuelle Wasseraufbereitung sowie mit BAYROL TECHNIK für die automatische Wasseraufbereitung. Erfahrung, Forschung und Entwicklung bilden die Grundlage für die hochwertige Produktpalette, die alles umfasst, was für eine einfache und optimale Wasserpflege nötig ist.

Alle Kontaktdaten von BAYROL finden Sie in unserem Herstellerprofil und weitere Infos unter www.bayrol.de