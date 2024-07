TOP 100-Award: Ranga Yogeshwar ehrt bsw-Mitglieder

Überlingen/Weimar – Glückwünsche für die Top-Innovatoren: Ranga Yogeshwar gratuliert am Freitag, 28. Juni, auf dem Deutschen Mittelstands-Summit in Weimar innovativen Mittelständlern zum Erfolg bei TOP 100. Der Wissenschaftsjournalist begleitet den Innovationswettbewerb, der dieses Jahr bereits in die 31. Auflage ging, als Mentor.

Ranga Yogeshwar ist Mentor von Top 100 und begleitet das Projekt bereits seit 2011. © KD Busch/compamedia

In der aktuellen Runde hatten sich 388 Unternehmen beworben. 287 von ihnen erhielten Anfang des Jahres das TOP 100-Siegel 2024. Auf der Preisverleihung im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit wird Ranga Yogeshwar den Firmen dazu persönlich gratulieren. Er ist beeindruckt von der Innovationsfreude der Mittelständler: „Die Top-Innovatoren wollen die Zukunft gestalten und nicht die Vergangenheit bewahren“, sagt Yogeshwar. „Sie brechen mit Elan ins Neue auf.“ Ähnlich sieht es Innovationsforscher Prof. Dr. Nikolaus Franke, wissenschaftlicher Leiter von TOP 100: „Nur, wer sich mit den Veränderungen vorausschauend weiterentwickelt, kann auf Dauer erfolgreich sein“, sagt er. „Die Innovationsfähigkeit ist die vielleicht wichtigste Unternehmenseigenschaft in diesem Jahrhundert.“

bsw-Mitglieder geehrt

Folgende Mitglieder des bsw haben dieses Jahr einen Preis erhalten:

Ospa Apparatebau Pauser GmbH & Co. KG

v. l. n. r.: Manuela Pauser, Michael Pauser (Geschäftsführender Gesellschafter) © KD Busch/compamedia

Ospa überzeugte in der Größenklasse B (51 bis 200 Mitarbeiter) besonders in der Kategorie „Innovationsförderndes Top-Management“. Die Firma zählt bereits zum dritten Mal zu den Top-Innovatoren.

Ospa ist führender Produzent im Bereich Schwimmbadtechnik. Die Firma entwickelt Wasseraufbereitungsanlagen für „Wohlfühlwasser“ ohne lästigen Chlorgeruch. Mit ihrer speziellen Membran-Salzelektrolyse-Desinfektion reduziert sie den Einsatz von Chemikalien um bis zu 75 Prozent. Zum Einsatz kommt die Technik in hochwertigen Privat- und Hotelschwimmbäder sowie in kommunalen Schwimmbädern. Die Anfänge von Ospas fortschrittlicher Schwimmbadtechnik gehen dabei auf den Ingenieur Oscar Pauser zurück. „Unser Großvater hat 1953 den Schlammlift erfunden, als er sah, wie umständlich die Bademeister die öffentlichen Bäder reinigten“, erzählt Geschäftsführer Michael Pauser, der mit seinem Cousin Stefan Pauser das operative Geschäft leitet. Innovation sehen beide als ihre wichtigste Aufgabe. Das zeigt sich auch beim Thema Nachhaltigkeit. „Während der Ölkrise fing man an, Energie zu sparen“, sagt Geschäftsführer Stefan Pauser. „Heute geht es um mehr: um nachhaltigen Bäderbetrieb, Langlebigkeit und geringere Personalkosten in gewerblichen Schwimmbädern.“

Kontaktprofil Ospa

Metzger Kunststoff-Technik GmbH

v. l. n. r.: Siegfried Metzger (Geschäftsführer), Anita Metzger (Verwaltungsleiterin) © KD Busch/compamedia

Metzger Kunststoff-Technik überzeugte in der Größenklasse A (bis 50 Mitarbeiter) besonders in der Kategorie „Innovationsförderndes Top- Management“.

Seit 1998 fertigt Metzger Kunststoff-Technik Schwimmbäder und Whirlpools auf höchstem technischen Niveau. Spezielle Kunststoffe, verarbeitet mit größter Präzision – und unter Einsatz modernster CNC-Dreh- und -Frästechnik – ermöglichen es den Experten, Swimmingpools unabhängig von handelsüblichen Standardmaßen zu fertigen. „Jeder Pool ist eine Sonderanfertigung“, sagt der Geschäftsführer Siegfried Metzger, „und viele neue Ideen entstehen während der Planung und des Baus im Dialog mit unseren Kunden.“ Außerdem investiert er regelmäßig in neueste Maschinen und in Mitarbeiterschulungen. Und er lässt sein Team gerne experimentieren. Über Jahre haben die Spezialisten zum Beispiel an einem Poliermittel getüftelt, das die verwendeten Kunststoffe perfekt glänzen lässt. „Unsere Oberflächen sind jetzt spiegelglatt“, berichtet Siegfried Metzger. Der Erfolg spricht sich herum: Der Betrieb wird weiterempfohlen und pflegt ein ausgezeichnetes Netzwerk „Inzwischen ist Metzgers Sohn ins Unternehmen eingestiegen. Er bringt neues Wissen mit – der Senior gibt seine Erfahrung weiter.

Kontaktprofil Metzger Kunststoff-Technik

WDT Werner Dosiertechnik GmbH & Co. KG

v. l. n. r.: Rainer Rieger (Gesellschafter/Geschäftsführer), Dietmar Werner (Geschäftsführer / Gesellschafter), Jochen Rieger (Gesellschafter/Geschäftsführer). © KD Busch/compamedia

WDT überzeugte in der Größenklasse B (51 bis 200 Mitarbeiter) besonders in der Kategorie „Innovative Prozesse und Organisation“. Das Unternehmen zählt bereits zum dritten Mal zu den Top-Innovatoren.

Vor 40 Jahren erfand Dietmar Werner ein System zur Dosierung von Chlorgranulat. Heute ist WDT weltweit tätig: Die Firma entwickelt und produziert Mess-, Regel- und Dosiertechnik für die Desinfektion öffentlicher und privater Schwimmbäder sowie Steuer- und Attraktionstechnik für Wellnessbereiche. Der 80-jährige Dietmar Werner ist dabei noch immer Teil der Geschäftsführung, das Tagesgeschäft liegt allerdings mittlerweile in den Händen der nächsten Generation. Dem Geschäftsführer Jochen Rieger, der das Unternehmen mit seinem Bruder Rainer leitet, liegt vor allem die Firmenentwicklung am Herzen: Zufriedene Mitarbeiter und eine Kultur der Offenheit sind ihm ein wichtiges Anliegen. „Wir geben nur die Leitplanken vor. In denen können sich unsere Führungskräfte frei bewegen“, erläutert Jochen Rieger. Er ist darüber hinaus sehr aktiv in Unternehmerkreisen unterwegs und holt sich darin neue Anregungen. Innovationsworkshops mit den Führungskräften und der Einsatz agiler Kreativtools sind für ihn weitere Ansätze, um frische Ideen zu generieren.

Kontaktprofil Werner Dosiertechnik

Über den Top 100-Innovationspreis

Anhand von mehr als 100 Kriterien, gegliedert in fünf Kategorien, hatten Franke und sein Team das Innovationsmanagement und den Innovationserfolg der Bewerber überprüft. Im Kern geht es bei dieser Innovationsanalyse darum, ob Innovationen das Ergebnis planvollen Vorgehens und damit wiederholbar sind und auch, ob eine Innovation am Markt erfolgreich ist (weitere Informationen unter www.top100.de/pruefkriterien). Um die Chancengleichheit zu wahren, wird das TOP 100-Siegel in drei Größenklassen vergeben, die sich nach der Anzahl der Beschäftigten richten: bis 50 Mitarbeiter, 51 bis 200 Mitarbeiter und schließlich mehr als 200 Mitarbeiter.

Den Wettbewerbern immer ein Stück voraus sein zu wollen: TOP 100-Unternehmen zeichnet diese besondere Mentalität aus, wie an verschiedenen Kennzahlen deutlich wird. So sind die Top-Innovatoren 14 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt gewachsen. Außerdem wurden ihnen im Zeitraum 2020 bis 2022 786 nationale und 2.087 internationale Patente erteilt. Unter den diesjährigen Top-Innovatoren befinden sich 82 nationale und 29 Weltmarktführer – ein weiterer Beleg für die Innovationsstärke der TOP 100. Dass es sich auszahlt, innovative Ideen der eigenen Mitarbeiter zu berücksichtigen, wird an einer weiteren Kennzahl sichtbar: So verbesserten die TOP 100 ihren Umsatz des Jahres 2022 um 3,1 Prozent dank der innovativen Ideen ihrer Beschäftigten.

Zudem konnten die Unternehmen aufgrund neu entwickelter innovativer Prozesse 7,8 Prozent ihrer Gesamtkosten einsparen. Die Innovationskraft führt auch zu mehr Jobs: So beabsichtigen die TOP 100, in den kommenden drei Jahren 17.400 neue Mitarbeiter einzustellen.

Die drei besten Unternehmen pro Größenklasse gelangten in eine weitere Auswahlrunde. Die TOP 100-Jury (www.top100.de/jury) ermittelte dann für jede Größenklasse die finale Reihenfolge mit dem „Innovator des Jahres“ als Erstplatziertem.

Größenklasse der Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern:

1) Trailer Dynamics GmbH, 52249 Eschweiler

2) rising systems AG, 40597 Düsseldorf

3) EintrachtTech GmbH, 60528 Frankfurt am Main

Größenklasse der Unternehmen mit 51 bis 200 Mitarbeitern:

1) AUMÜLLER AUMATIC GmbH, 86672 Thierhaupten

2) attempto GmbH & Co. KG, 82041 Oberhaching

3) Neodigital Versicherung AG, 66386 St. Ingbert

Größenklasse der Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitern:

1) FENECON GmhH, 94469 Deggendorf

2) IPG Automotive GmbH, 76137 Karlsruhe

3) DATASEC information factory GmbH, 57072 Siegen

Weitere Informationen zu allen ausgezeichneten Unternehmen sowie Bildmaterial zum Wettbewerb sind unter www.top100.de abrufbar.