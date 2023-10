EUSA-Award: Rundes Jubiläum zur aquanale 2023

Der europäische Schwimmbadpreis „EUSA Award“ feiert Geburtstag. Vor zehn Jahren ging der durch die European Union of Swimming Pool and Spa Associations (EUSA) ins Leben gerufene internationale Wettbewerb an den Start und sein rundes Jubiläum feiert er in seiner Geburtsstadt Köln.

Die erste Ausgabe 2013 war ein zarter Versuch, die europäische Poolbranche sichtbarer zu machen. Klein und bescheiden ging es damals auf der aquanale in Köln los. Danach reiste der Preis durch die Poolszene im In- und Ausland, machte Halt im französischen Lyon, spanischen Barcelona, englischen Coventry, italienischen Bologna und legt in diesem Jahr wieder einen Stopp in Köln ein.

Die strahlenden Sieger des europäischen Schwimmbadpreises EUSA-Award 2022.

Wer dabei sein möchte, wenn auf der aquanale 2023 die Preise für die schönsten Pools unseres Kontinents verliehen werden, ist herzlich eingeladen, teilzunehmen. Der diesjährige EUSA Award wird am 24. Oktober ab 16.30 Uhr auf der Fläche des Internationalen Schwimmbad- und Wellnessforums in Halle 7 / C 40 verliehen. Alle Details dazu gibt es auf der Event-Seite der aquanale.