Der Schlüssel zum (Bade-)Glück

Für Poolbesitzer, die ihr Schwimmbecken in eine Trainings- und Wellnessoase verwandeln wollen, ist eine Turbinenschwimmanlage von BINDER die ideale Ergänzung: Mit ihr machen Wassergymnastik, Wellness-Übungen und Ausdauerschwimmen nämlich noch viel mehr Spaß. Wer sich selbst davon überzeugen möchte, vereinbart am besten ein kostenloses Probeschwimmen. Zahlreiche Fachhändler und auch BINDER bieten dafür kurzfristig Termine an.

Beim Probeschwimmen kann sich jeder selbst von der naturnahen Strömung überzeugen. Bild: BINDER GmbH & Co. KG

Die patentierten Turbinenschwimmanlagen von BINDER erzeugen eine breite, kraftvolle Strömung, die den Körper im Gleichgewicht hält. So kann man sich beim Training ganz auf die Technik konzentrieren. Die Gegenstromanlagen eignen sich aber nicht nur perfekt für das Ausdauerschwimmen – sie verstärken zudem den positiven Effekt von Wellness-Übungen und sind eine wertvolle Unterstützung beim Reha-Sport. Und der Spaß kommt auch nicht zu kurz: Kinder lieben es, in der Strömung der Turbinenschwimmanlagen zu planschen. Einzigartig ist übrigens nicht nur die Strömung, sondern auch der geringe Energieverbrauch der Turbinenschwimmanlagen: Sie benötigen bis zu 80 Prozent weniger Strom als vergleichbare Systeme. Bedient werden die Anlagen ganz bequem per Taster, Fernbedienung oder über die BINDER24-App.

Ausgezeichnete Produkte

In diesem Jahr wurden die Turbinenschwimmanlagen mit dem renommierten Plus X Award für die höchste Kundenzufriedenheit ausgezeichnet. Der Preis basiert auf einer Umfrage des Deutschen Instituts für Produkt- und Marktbewertung. Befragt wurden bundesweit Verbraucher zwischen 20 und 65 Jahren aus allen Gesellschaftsschichten und allen Bundesländern. Dabei erhielt BINDER die meisten Stimmen in der Kategorie Gegenstromanlagen.



BINDER bietet seine Turbinenschwimmanlagen in zwei Varianten an: HydroStar wurde speziell für Pool-Neubauten entwickelt und lässt sich vom Fachhändler innerhalb kurzer Zeit installieren. Für bestehende Schwimmbecken eignet sich die Nachrüstanlage EasyStar ideal, die vom Schwimmbad-Techniker einfach über den Beckenrand gehängt und fest mit diesem verschraubt wird. Beim Einbau von EasyStar sind weder aufwändige Erdarbeiten noch Elektro-Installationen erforderlich. Für die Energieversorgung genügt ein haushaltsüblicher Stromanschluss.

Schwimmen Sie gegen den Strom

Allen Poolbesitzern, die die einzigartige Strömung von HydroStar und EasyStar selbst testen möchten, bietet BINDER ein kostenloses, unverbindliches Probeschwimmen an – entweder beim Fachhändler in der Nähe oder im BINDER-Showroom in Frankfurt am Main (Silostraße 59-63). Auch im Vorführpool am Firmensitz in Hameln (Eike-Kerstein-Straße 4) kann man die Anlagen ganzjährig ausprobieren. Unter https://www.binder24.com/probeschwimmen/ können Termine zum Probeschwimmen vereinbart werden.

ÜBER BINDER

Die BINDER GmbH & Co. KG feierte 2023 ihr 20-jähriges Firmenjubiläum. Das 2003 von Siegfried Binder in Hameln gegründete Unternehmen spezialisierte sich zunächst auf die Herstellung von Rohrmotoren für Schwimmbadabdeckungen. 2014 brachte BINDER dann die revolutionäre Turbinenschwimmanlage HydroStar auf den Markt, die den Nutzern ein naturnahes Schwimmgefühl vermittelt. Anders als pumpengesteuerte Gegenschwimmanlagen erzeugt HydroStar eine breite, gleichmäßige Strömung, die den ganzen Körper umfasst. Die Turbinenschwimmanlage ist einfach zu installieren und arbeitet äußerst energieeffizient. HydroStar begeistert Poolfreunde auf der ganzen Welt und wurde bereits mit zahlreichen renommierten Preisen ausgezeichnet. Für den Einbau in bestehende Pools hat BINDER die Nachrüstanlage EasyStar entwickelt.

