Der Schatz des Salzkammerguts für Ihren Salzwasser-Pool

Die Saline am Ebensee. © Salinen Austria

„Wir leben Salz“ lautet das Motto der Salinen Austria AG, Österreichs einzigem Salzproduzenten. Das Traditionsunternehmen mit Sitz im Salzkammergut gewinnt, verarbeitet und verkauft kein x-beliebiges Produkt, sondern einen der elementarsten Stoffe unseres Lebens: Salz. Ob Menschen, Pflanzen, Tiere – das Leben ist untrennbar mit dem Rohstoff Salz verbunden.

Ganz besonders im Salzkammergut: Weltweit einzigartig wird hier seit 7000 Jahren Salz abgebaut. In Hallstatt, dem ältesten Salzbergbau der Welt, nahm die Geschichte der Salinen Austria ihren Anfang. Ihre Firmenchronik ist Teil der Menschheitsgeschichte, ein Kapitel der Zivilisation und Kultur eines Kontinents. Salz ist auch im 21. Jahrhundert der kräftige Stamm des Konzerns, um den sich wachsende Unternehmenszweige wie Tourismus, Immobilien sowie der internationale Vertrieb ranken. Lebendig wird die Salz-Tradition von Österreich aus fortgeschrieben, um stets Neues hervorzubringen.

Aus Hallstatt, Bad Ischl und Altaussee werden jährlich über vier Millionen Kubikmeter Sole gefördert. Foto: Salinen Austria

100 Prozent Österreich

Bis heute gilt beim Salz aus den Alpen von der Gewinnung der Sole bis zum fertigen Produkt „made in Austria“. Aus Hallstatt, Bad Ischl und Altaussee werden jährlich über vier Millionen Kubikmeter Sole gefördert.

Die Geologie der österreichischen Alpen hält bei der Gewinnung einige Herausforderungen bereit. Um an das salzhaltige Gestein zu kommen, benötigen die Mitarbeiter im Bergbau viel Know-how, Technik und Ausdauer. Das Salz, das sich vor 250 Millionen Jahren bildete, wurde im Laufe der Zeit von Sandstein-, Ton- sowie Kalk- und Dolomitschichten überlagert. Aufwändige Probebohrungen sind nötig, um die besten Salzlagerstätten aufzuspüren. Für eine möglichst effiziente Solegewinnung setzt die Salinen Austria AG seit 1965 die Bohrlochsonden-Methode ein. In senkrechte Bohrungen wird ein doppelwandiges Rohr eingeführt und mit hohem Druck Wasser hineingepresst, das das Salz aus dem Gestein löst. Die so gewonnene Sole wird abgepumpt und in die vierzig Kilometer entfernte Saline nach Ebensee am Traunsee transportiert – über die mit Baujahr 1596 älteste Pipeline der Welt in dieser Länge.

Reinstes Siedesalz aus den Alpen

In der Saline wird die Sole von Härtebildnern gereinigt und mittels Thermokompressionsverfahren zu reinstem Siedesalz mit einem Natriumchlorid-Gehalt von bis zu 99,9 Prozent verarbeitet. Die klare Reinheit der Schätze der Natur, die auch die Qualität der Produkte bestimmt, ist der Maßstab des ökologisch verantwortungsvollen Umgangs mit der Umwelt. Das feinkristalline Siedesalz wird, entsprechend seiner weiteren Verwendung, getrocknet und zur Abpackung weitertransportiert, oder als Feuchtsalz in weitläufigen Hallen eingelagert. Die bei der Solereinigung anfallenden Reststoffe werden vollständig verwertet, indem eigene, biologisch wertvolle Produkte entstehen, wie das in der Landwirtschaft eingesetzte Kaliumsulfat-Düngemittel.

Breit gefächerte Produktpalette

Es ist ein Balanceakt, den die Salinen Austria AG heute tagtäglich meistert: Das Unternehmen mit 7.000-jährigem Know-how im Salzabbau schafft es mit großen Investitionen in moderne Technologie und innovativen Produktkonzepten, das bekannte Lebensmittel Salz immer wieder neu zu erfinden. Ob hochreines Pharmasalz für die Medizin, Salztabletten zur Wasseraufbereitung, Auftausiedesalz, Speise- und Pökelsalz oder das beliebte Poolsalz: Die Anwendungsmöglichkeiten der jährlich produzierten 1,2 Millionen Tonnen Salz sind so vielfältig wie das Leben selbst. Vom Salzkammergut aus werden die Salze in die ganze Welt geliefert: Die Exportquote liegt bei über 50 Prozent, Tendenz steigend.

Das Hochregallager der Salinen Austria. Jährlich werden 1,2 Millionen Tonnen Salz produziert. Foto: Monika Loeff

Zukunft im Blick

550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind aktuell an den Standorten in Österreich und an acht Vertriebsniederlassungen in Süd- und Südosteuropa im Einsatz. Sie haben viel vor: In der Saline Ebensee wurde um rund 30 Millionen Euro ein neues Trocknergebäude mit der derzeit modernsten Prozesstechnik weltweit gebaut. Dies ermöglicht eine weitere Steigerung der Trockensalzproduktion. Insgesamt werden in den nächsten Jahren rund 115 Millionen Euro in Erneuerung von Salzanlagen in Ebensee und in die Soleproduktion investiert. Mit dem Fokus auf Innovationen wird das Jahrtausendealte Element Salz von der Salinen Austria AG immer wieder neu erfunden – gestern, heute, morgen.

Alle Kontaktdaten zur Salinen Austria AG finden Sie hier im Pool-Profil.

Weitere Infos unter www.salinen.com