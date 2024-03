Rund 400 Schwimmbad- und Wellnessanlagen aus dem In- und Ausland haben am bsw-Award 2023 teilgenommen um die begehrten Medaillen in Gold, Silber und Bronze in den acht Kategorien zu ergattern. Die Preisträger wurden am 1. März 2024 bei der Abendveranstaltung der bsw-Jahrestagung in München vor über 200 Teilnehmern auf großer Bühne geehrt. bsw-Award 2023: Minipools: Hier präsentieren wir Ihnen die Sieger!

Kreativpreis Gold

bsw-Awards 2023: Gold in der Kategorie „Minipools“

für Schmitt Pools + Gartendesign GmbH & Co. KG

Grillplatz, Feuerstelle, Liegebereich, ein anmutiges Lichtkonzept inmitten einer grünen Oase – das kann man toppen. Mit einem Pool. Und wenn man es so meisterhaft wie hier anstellt, dann sogar mit einem Minipool. Das hochwertige Becken glitzert, glänzt und strahlt im Sonnenschein. Selbst bei Nacht ist es ein wahres Highlight. Hier stimmt alles – Farben, Formen, Materialien und das Händchen für Ästhetik!

Preisträger

Schmitt Pools + Gartendesign GmbH & Co. KG, D-Arzbach

Kreativpreis Silber

bsw-Awards 2023: Silber in der Kategorie „Minipools“

für Rost Schwimmbadtechnik

(Arbeitsgemeinschaft Majuntke – Gärtner von Eden)

Aufblühen im blühenden Wellnessgarten – das ist hier garantiert. Der liebevoll angelegte Außenbereich ist vom Minipool aus, in dessen Mosaik die Sonne ein lebendiges Farbspiel entstehen lässt, ganz besonders gut zu genießen. Obwohl die Wasseroase klein ist, verfügt sie über unterschiedliche Stufen und Massageelemente. Changierende Blautöne – umgeben von Holz und Stein – wirken beruhigend.

Preisträger

Rost Schwimmbadtechnik, D-Geisenfeld

(Arbeitsgemeinschaft Majuntke – Gärtner von Eden, Mainburg)

Kreativpreis Bronze

bsw-Awards 2023: Bronze in der Kategorie „Minipools“

für Schmitt Pools + Gartendesign GmbH & Co. KG

Minipools erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Kein Wunder! Schließlich kann man sie genauso gut wie „die Großen“ als Highlight inszenieren. Das zeigt dieser Wassertempel, der eine ansprechende Verbindung zwischen Haus und Garten schafft und umrandet von der passenden Bepflanzung zum Höhepunkt des Poolgartens wird. Wer wird denn da nicht direkt reinspringen wollen?

Preisträger

Schmitt Pools + Gartendesign GmbH & Co. KG, D-Arzbach