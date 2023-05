Bei den Einreichungen aus dem In- und Ausland zum bsw-Award 2022 konkurrierten fast 400 Schwimmbad- und Wellnessanlagen um die begehrten Medaillen in Gold, Silber und Bronze. Die Preisträger wurden bei der Pools night – während der bsw-Infotage mit ihren über 800 Teilnehmern – am 24. März 2023 auf großer Bühne in Düsseldorf geehrt. bsw-Award 2022: Minipools (in die Erde eingelassen): Hier präsentieren wir Ihnen die Sieger!

Kreativpreis Gold

bsw-Awards 2022: Gold in der Kategorie „Minipools“

für MLZ AG Pools & Wellness.

Hier hätte man Platz gehabt, einen großen Pool zu bauen. Aber man hat sich für eine kleine Wasseroase entschieden. Da sieht man, dass ein Minipool keineswegs eine Notlösung mangels Fläche ist. Eine Pergola, die abgestimmt auf die Terrassendielen ist, kreiert ein wohliges Raumgefühl einerseits, andererseits spendet sie Schatten. Der ideale Ort für schöne Sommertage!

Preisträger

MLZ AG Pools & Wellness, D-Usingen

Kreativpreis Silber

bsw-Awards 2022: Silber in der Kategorie „Minipools“

für Gaissmaier GartenLandschaft GmbH & Co. KG.

Hier kann man aufblühen, Kraft tanken und die Seele baumeln lassen. Die kleine, aber feine Oase der Ruhe beweist: Man braucht keine große Fläche, um großartige Wellnesserlebnisse zu ermöglichen. Sogar an einen kleinen „Wasserfall“ hat man gedacht. Mit der passenden Bepflanzung und den ihn umgebenen Bruchsteinmauern erhält der Minipool einen ansprechenden Rahmen.

Preisträger

Gaissmaier GartenLandschaft GmbH & Co. KG, D-Freising

Kreativpreis Bronze

bsw-Awards 2022: Bronze in der Kategorie „Minipools“

für Marco Weidner Schwimmbadtechnik e.K.

Alles, was man braucht, auf kleinstem Platz – so könnte die Überschrift zu dieser Anlage lauten, in der man wind- und sichtgeschützt entspannen kann. Ein lauschiges Plätzchen ist entstanden, das Wasserspaß und Ruhezone auf einen Nenner bringt. Man setzt im Außenbereich auf Rechteck-Formen, die sich im Becken wiederfinden. Dadurch entsteht ein in sich schlüssiges Gesamtkonzept.

Preisträger

Marco Weidner Schwimmbadtechnik e.K., D-Herten