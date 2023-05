Bei den Einreichungen aus dem In- und Ausland zum bsw-Award 2022 konkurrierten fast 400 Schwimmbad- und Wellnessanlagen um die begehrten Medaillen in Gold, Silber und Bronze. Die Preisträger wurden bei der Pools night – während der bsw-Infotage mit ihren über 800 Teilnehmern – am 24. März 2023 auf großer Bühne in Düsseldorf geehrt. bsw-Award 2022: Vorher/Nachher: Hier präsentieren wir Ihnen die Sieger!

Kreativpreis Gold

bsw-Awards 2022: Gold in der Kategorie „Vorher/Nachher“

für Happy-pool – RW Group Austria Produktions- und Handelsgesellschaft mbH.

Hier wurde eine runde Sache gemacht – im wahrsten Sinne des Wortes. Ein altes eckiges Becken wurde in einen schicken, seitlich abgerundeten Pool umgestaltet, der mit seinen Lichtelementen und seinem Wasserspiel für „zauberhafte“ Entspannung steht. Die hellen Steine rund ums Becken, die deznete Einstiegstreppe sowie die insgesamt minimalistische Gestaltung der Poolumgebung betonen die Wasseroase noch einmal mehr.

Preisträger

Happy-pool – RW Group Austria Produktions- und Handelsgesellschaft mbH, A-Ried im Traunkreis

Kreativpreis Silber

bsw-Awards 2022: Silber in der Kategorie „Vorher/Nachher“

für WEIGAND GmbH & Co. KG.

Was macht man mit einem unansehnlichen Hinterhoftümpel? Man verwandelt ihn in einen Pool der Extraklasse! Das ist hier geschehen. Vorher gab es ein verwittertes Wasserbecken, das die besten Zeiten hinter sich hatte. Daraus hat man mit Liebe zum Detail einen Poolgarten geschaffen, der auch zum Saunieren einlädt. Die helle Farbwahl und die grüne Umgebung ergänzen sich in Perfektion zu einer Naturoase.

Preisträger

WEIGAND GmbH & Co. KG, D-Dortmund

Kreativpreis Bronze

bsw-Awards 2022: Bronze in der Kategorie „Vorher/Nachher“

für Hütel & Meß Schwimmbad GmbH.

Technik, Geschmack und Möglichkeiten ändern sich. Und so ist aus einer „dunklen Höhle“ mit bedrückender Atmosphäre ein einladendes Wellness-Refugium geworden. Modernisiert hat man nicht nur das Schwimmbecken, auch die Umgebung wurde mit einbezogen, sodass eine in sich stimmige, helle und freundliche Anlage entstanden ist. Von der Höhle zum Höhepunkt!

Preisträger

Hütel & Meß Schwimmbad GmbH, D-Berlin