Neues BINDER +System mit zusätzlichen Features

Das neue Beleuchtete Optische Bedienfeld (BOB) zeigt die aktuelle Strömungsstärke von HydroStar mittels verschiedenfarbiger LED an. Bild: BINDER GmbH & Co. KG

Ein Plus an Schwimmspaß

Das neue BINDER +System erweitert die Optionen der Turbinenschwimmanlage HydroStar

Mit dem neuen BINDER +System kommt noch mehr Spaß in den Pool. Das für die Turbinenschwimmanlage HydroStar entwickelte System bietet viele zusätzliche Features. Die Bandbreite reicht von vielfältigen Lichteffekten über ein innovatives Bedienfeld bis hin zu einem integrierten WLAN-Modul.

Herzstück des neuen BINDER +Systems ist das Beleuchtete Optische Bedienfeld (BOB). BOB wird an frei wählbarer Stelle über oder unter Wasser in die Poolwand eingebaut und ermöglicht zum einen die Bedienung der Turbinenschwimmanlage vom Becken aus. Zum anderen zeigt er mithilfe von LEDs die eingestellte Strömungsstärke an. Die aktuelle Leistungsstufe wird durch unterschiedliche Farben dargestellt – wie bei einem optischen Tacho. Ein solches Feature ist einzigartig auf dem Markt.

Das neue BINDER +System bringt den Nutzern der Turbinenschwimmanlage HydroStar viele Vorteile. Bild: BINDER GmbH & Co. KG

Vom Wasser aus hat man mit BOB somit immer sofort im Blick, auf welcher Stufe die Anlage gerade läuft. Darüber hinaus bietet die LED-Anzeige von BOB ein eindrucksvolles Farbspiel. Das Beleuchtete Optische Bedienfeld kann mit der BINDER24-App synchronisiert werden und lässt sich gegen ein versehentliches Einschalten sichern. Die nahtlose Oberfläche des Tasters ist absolut unempfindlich und sitzt auch ohne Schrauben sicher im bereits bekannten Einbaugehäuse.

Ein weiterer Bestandteil des neuen BINDER +Systems ist das eingebaute WLAN-Modul: Damit gelingt die Einbindung der BINDER24-App ins Heimnetz noch einfacher als bisher. Das BINDER +System verfügt zudem über eine leistungsfähigere Licht-Steuerung, mit der jetzt noch mehr Lichteffekte realisiert werden können (Intensitätsprogramm, Pulsprogramm, u.v.m.) Darüber hinaus ist über das +System das gesamte optionale Zubehör steuerbar. Auch das Anlernen der Fernbedienung und die Reaktionszeit auf den Tastendruck wurden mit dem +System nochmals optimiert.

ÜBER BINDER

Die BINDER GmbH & Co. KG feierte 2023 ihr 20-jähriges Firmenjubiläum. Das 2003 von Siegfried Binder in Hameln gegründete Unternehmen spezialisierte sich zunächst auf die Herstellung von Rohrmotoren für Schwimmbadabdeckungen. 2014 brachte BINDER dann die revolutionäre Turbinenschwimmanlage HydroStar auf den Markt, die den Nutzern ein naturnahes Schwimmgefühl vermittelt. Anders als pumpengesteuerte Gegenschwimmanlagen erzeugt HydroStar eine breite, gleichmäßige Strömung, die den ganzen Körper umfasst. Die Turbinenschwimmanlage ist einfach zu installieren und arbeitet äußerst energieeffizient. HydroStar begeistert Poolfreunde auf der ganzen Welt und wurde bereits mit zahlreichen renommierten Preisen ausgezeichnet. Für den Einbau in bestehende Pools hat BINDER die Nachrüstanlage EasyStar entwickelt.

