Klafs: Zweimal ausgezeichnet

Klafs erhält mit seinen Saunen in zwei Kategorien den German Design Award 2024.

Die Sauna S1 und S11 von Klafs wurden beim German Design Award 2024 prämiert.

In der Disziplin „Excellent Product Design“ in der Kategorie „Bath and Wellness“ erhielt Klafs – Premiumhersteller für Sauna, Wellness und Spa – beim German Design Award 2024 die Gold-Auszeichnung für die S1 Sauna mit der nachhaltigen Isolierglasfrontlösung EcoSmart und damit die höchste Auszeichnung des Awards. Darüber hinaus überzeugte die vom Studio F. A. Porsche exklusiv für Klafs gestaltete Sauna S11 die internationale Jury und wurde als „Winner“ mit dem German Design Award prämiert.

„Wir sind bestrebt, immer wieder neue Produkte auf höchstem Niveau zu entwickeln, die Entspannung, aktive Gesundheitsvorsorge sowie Nachhaltigkeit auf effektive Weise miteinander verbinden. Mit den beiden Awards wird nicht nur unser Ergebnis in Form von außergewöhnlichen Innovationen gewürdigt, sondern damit vor allem auch die Arbeit des gesamten Klafs-Teams. Wir sind sehr stolz auf die Auszeichnungen und die damit verbundene Wertschätzung der Fachwelt und danken unseren Partnern – dem Team von Henssler und Schultheiss und dem Studio F. A. Porsche – für die tolle Zusammenarbeit bei der Entwicklung dieser einzigartigen Saunaerlebnisse.“ Phillip Rock, CEO von Klafs, bedankt sich für die Auszeichnung.

Weitere Infos unter www.klafs.de