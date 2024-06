Die Landschaftsplanerin hat gleich „Die 100 schönsten Terrassen und Sitzplätze“ zusammengestellt. Es handelt sich um eine handverlesene Auswahl aus den letzten „Gärten des Jahres“-Bänden.

Der Bildband „Die 100 schönsten Terrassen und Sitzplätze“ vom Callwey Verlag hat eine gewohnt schöne Aufmachung.

Die Leser:innen erwartet nicht nur eine visuelle Reise durch atemberaubende Aufnahmen, sondern auch ein praktischer Leitfaden. Hochwertige Bilder und informative Texte lassen die Leser:innen in die Welt dieser Ruheoasen eintauchen und geben Einblicke in die Besonderheiten von Grundstück, Konzept und verwendeten Materialien. Die beeindruckende Vielfalt an Stilrichtungen überrascht und gibt wertvolle Orientierung. So kann aus den verschiedenen Beispielen Inspiration gewonnen werden, um den eigenen Garten zum personalisierten Rückzugsort umzuwandeln. Zusätzlich zu den 100 Projekten bietet das Buch Adressen von Garten- und Landschaftsarchitekten sowie Bezugsquellen, um den Traum von einem gemütlichen Rückzugsort im eigenen Garten Wirklichkeit werden zu lassen.

Buch „Die 100 schönsten Terrassen und Sitzplätze“ vom Callwey Verlag: Auf den Seiten 152+153 wird ein modernes, außergewöhnliches Haus mit ebensolchem Pool und Garten von Albrecht – Gärtner von Eden vorgestellt (Foto: gestellt vom Callwey Verlag)

Die Autorin

Antje Krause ist Diplomingenieurin für Landschaftsplanung und seit vielen Jahren als Autorin und Lektorin tätig. Sie lebt nördlich von Berlin ihren Traum vom Landleben mit Hühnern und Hund. Jede freie Minute verbringt sie in ihrem großen Land- und Naturgarten, den sie rein ökologisch und möglichst nachhaltig bewirtschaftet.

Buch „Die 100 schönsten Terrassen und Sitzplätze“ vom Callwey Verlag: Auf den Seiten 124+125 wird ein wunderschöner Poolgarten von A und S Grünbau vorgestellt (Foto: gestellt vom Callwey Verlag)

Die 100 schönsten Terrassen und Sitzplätze – Buchübersicht

Autorin: Antje Krause

Titel: Die 100 schönsten Terrassen und Sitzplätze

Erscheinungsjahr: 2024

Umfang: 208 Seiten, 200 Fotos und Abbildungen

Format: 25 x 28 cm, gebunden

Preis: 45,00 € in Deutschland, 46,30 € in Österreich, 61,00 sFr in der Schweiz

ISBN: 978-3-7667-2707-7

Alle Infos auch auf der Website des Verlags