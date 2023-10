Neuer Einbauschacht + zusätzliche Funktionen für die App

Die aquanale steht vor der Tür und auch in diesem Jahr präsentiert BINDER in Köln spannende Innovationen. Neben einem besonders leichten Einbauschacht stellt der Schwimmbadtechnik-Spezialist neue Features seiner BINDER24-App vor.

Eines der Highlights am Messestand wird ein Vorführpool mit integrierter HydroStar-Gegenstromanlage sein: Hier können die Besucher mehrmals am Tag Live-Schwimmvorführungen erleben, bei denen die Kraft der Strömung demonstriert wird. Die Sportwissenschaftlerin Dr. Birgit Schmid (Aqua In) ist ebenfalls bei BINDER zu Gast: Sie erklärt den Besuchern an zwei Tagen, wie wertvoll die Strömung von HydroStar und EasyStar für ein effektives, modernes Wasserworkout ist.

Die leistungsstarken, energieeffizienten MecaTec-Motoren für Poolabdeckungen werden ebenfalls am Messestand zu finden sein. Und schließlich kann das Fachpublikum einen ersten Blick auf das neue Bedienfeld für die Turbinenschwimmanlagen werfen, das bald auf den Markt kommen wird.

Neue Funktionen der Trainings-App BINDER24

BINDER zeigt auf der aquanale aber nicht nur die Vielfalt seiner Turbinenschwimmanlagen, die selbst kleinere Pools in wahre Fitness-Center verwandeln. Der Schwimmbadtechnik-Profi hat auch neue Funktionen seiner Trainings-App BINDER24 im Gepäck. Die App bietet ab sofort drei weitere Funktionen: So lassen sich jetzt z. B. Trainingsprogramme ganz einfach mit anderen Nutzern teilen. Darüber hinaus ist es künftig möglich, die App exakt an die eigenen Vorlieben anzupassen. Und noch etwas ist neu: Der Nutzer kann dank des Updates noch leichter zwischen verschiedenen Turbinenschwimmanlagen wechseln.

Die BINDER24-App hat praktische neue Funktionen bekommen (Bild: BINDER GmbH & Co. KG)

Neuer Einbauschacht

BINDER fertigt HydroStar in verschiedenen Ausführungen und Größen mit Volumenströmen zwischen 160 und 1.200 m3 pro Stunde. Bisher war der Einbau-Schacht ausschließlich in Edelstahl erhältlich. Auf der Aquanale zeigt BINDER seinen neuen, leichten Poly-Einbauschacht. Er wiegt lediglich 12 kg und damit deutlich weniger als die Edelstahl-Variante (ca. 30 kg). Auch ist die Form etwas angepasst worden, was einen optimierten Strömungsverlauf zur Folge hat.

Der neue leichte Poly-Einbauschacht macht die Installation der Turbinenschwimmanlagen noch einfacher (Bild: BINDER GmbH & Co. KG)

Für die Installation in bereits bestehenden Pools wurde die Nachrüstanlage EasyStar entwickelt. Sie bietet dieselbe Leistung und dieselben Funktionen wie HydroStar, ist aber kompakter. Wer die Anlagen unverbindlich testen möchte, kann dazu bei vielen Fachhändlern sowie im BINDER-Showroom in Frankfurt oder direkt bei BINDER in Hameln einen Probeschwimm-Termin buchen oder sich auf der Produktseite über die Möglichkeiten informieren.

Besuchen Sie BINDER auf der aquanale 2023 vom 24. bis 27. Oktober in Köln in Halle 7.1 an Stand G035/F034.

Alle Kontaktdaten von BINDER finden Sie auf der BINDER-Profilseite des Pool-Magazins.