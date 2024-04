Mit ganz hohem Wasserstand

Für die Umgestaltung des Gartens, in den erstmals auch eine Poolanlage integriert werden sollte, hatte der Bauherr das Garten- und Landschaftsbau-Unternehmen Gebrüder Fengels beauftragt.

Was Planung und Bau des Schwimmbeckens betraf, holten Jan und Jörg Fengels die Poolexperten vom sopra-Partner Swim & Sweat mit an Bord. Beide kannten sich von früheren Projekten. Zu diesem Expertenteam gehörte auch noch das Landschaftsarchitekturbüro Schwarz.

Das 9 x 4 m große Becken bietet eine hohe Wasserlinie fast wie bei einem Pool mit Rinnentechnik.

Der Garten war auf zwei Ebenen angelegt. Zuerst wurde ein Teil der alten Terrasse entfernt und die untere Gartenebene etwas angehoben, um den Höhenunterschied ein wenig auszugleichen. Eine neue Treppenanlage führt jetzt hinab auf die Poolebene.

Die Auswahl des richtigen Beckens

Christian Piechel von Swim & Sweat beriet den Bauherrn vor Ort, welche Möglichkeiten es im modernen Poolbau heute gibt. Ein Besuch bei Swim & Sweat brachte dann die Entscheidung. An mehreren Mustern konnte der Bauherr die verschiedenen Materialien und Konstruktionen vergleichen.

Die Entscheidung fiel zugunsten eines PVC-High-Level-Beckens vom sopra-Lieferanten KWS Schwimmbadanlagen GmbH aus Wesel am unteren Niederrhein. „Der Bauherr hatte schnell verstanden, dass PVC als Beckenmaterial eine gute Wahl ist“, erläutert Christian Piechel.

Das Becken bietet eine gute Durchströmung, da die Oberflächenabsaugung über die ganze Beckenbreite reicht.

Das Schwimmbecken wurde im KWS-Werk vorgefertigt, mit einem Lkw zur Baustelle transportiert und dann mit einem Kran in die vorbereitete Baugrube gehoben, wo es die Swim & Sweat-Techniker nur noch anzuschließen brauchten. Das Prinzip des ausgewählten High-Level-Beckens hatte dem Bauherrn sofort eingeleuchtet. Ein Becken mit Überlaufrinne war ihm zu aufwendig – aus konstruktiven Gründen, aber auch wegen der Reinigung. Denn im Garten stehen zahlreiche Bäume. So ist ein erhöhtes Schmutzaufkommen im Becken und in der Rinne zu befürchten. Andererseits wollte der Bauherr mit seiner Familie auch einen hohen Wasserspiegel haben, um mit dieser niedrigen Wasserlinie während des Schwimmens einen ungehinderten Blick in den Garten zu haben. So ist das High-Level-Becken ein guter Kompromiss.

Das 9 x 4 m große Becken bietet eine hohe Wasserlinie fast wie bei einem Pool mit Rinnentechnik, aber mit einem geringeren Aufwand, denn die Rinnenkonstruktion mit ihrer Verrohrung und der Schwallwasserbehälter entfallen. Das Becken ist also deutlich kostengünstiger. Gleichzeitig bietet es eine gute Durchströmung, da die Oberflächenabsaugung über die ganze Beckenbreite reicht. An das eigentliche Becken ist der High-Level-Schacht angebaut. Dank starker Düsen fließt das Wasser auf der anderen Beckenseite über die Kante in den Schacht und von dort zur Aufbereitungstechnik.

Die kraftvolle Gegenstromanlage besitzt zusätzlich auch eine angenehme Massagefunktion.

Eine Beckenausstattung mit schönen Details

Wasserattraktionen waren dem Bauherrn gleichfalls wichtig. Zur Beckenausstattung gehören daher neben der Einstiegstreppe und der grando-Rollladenabdeckung, die in einem Schacht im Becken ruht, eine fluvo Schwalldusche und eine uwe-Gegenstromanlage, Modell „Juno“ mit Massagefunktion. So kann der Bauherr die Gegenstromanlage nicht nur zum aktiven Schwimmtraining, sondern auch zur wohltuenden Massage nutzen. Beheizt wird das Becken über eine HKR-Wärmepumpe.

Zu den Wasserattraktionen des Pools gehört auch eine Schwalldusche.



Für die Schwimmbadtechnik wurde im Eingangsbereich ein kleines Gartenhäuschen gebaut, in dem die sopra-Pooltechnik untergebracht ist. Der Bauherr hatte frühzeitig den Wunsch geäußert, eine chlorfreie Wasserpflege zu haben. Poolexperte Piechel empfahl dem Bauherrn schließlich eine HYDROZON®-Kompaktfilteranlage vom sopra-Lieferanten Hydro-Elektrik, die nach dem Ozon-Brom-Verfahren arbeitet. Natriumbromid ist ein natürliches Salz, das dem Füllwasser einmalig zugegeben wird. Beispielsweise enthalten sowohl Meerwasser als auch Thermalwässer Bromid. Durch die integrierte Ozonstufe wird eine schnelle Oxidation und Desinfektion des Wassers erreicht. Das Ergebnis ist ein geruchsarmes, sauerstoffreiches und kristallklares Badewasser. Ein weiterer Vorteil: Die Kompaktanlage inklusive Filter kann auch in enge Räumlichkeiten eingebaut werden. ▯

Die Schwimmbadabdeckung sorgt für einen ressourcenschonenden und energiesparenden Poolbetrieb.

