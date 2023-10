Branchenexperte verstärkt den Fachhandelsvertrieb der CF Group

Jens Müller: Neuer Vertriebsleiter Fachhandel Deutschland bei der CF Group. Foto: CF Group

Jens Müller kommt von Sta-Rite und Fluidra, bei denen er in den letzten 24 Jahren verschiedene Ämter innehatte. Das Thema Wasser hat ihn dabei beruflich wie privat stets begleitet. Er startete beim Pumpenhersteller Sta-Rite mit der Vertriebsleitung Ostdeutschland und Bayern und schloss dort als Vertriebsleiter Deutschland ab, bevor er 2006 bei Fluidra in gleicher Funktion startete. Dort ging es weiter bis zur Niederlassungsleitung Deutschland. Nach dem Merger mit Zodiac wurde die Neu-Aufstellung des Unternehmens vollzogen, in der Müller bis zuletzt Key Account bzw. Produkt-Manager war.

Im Oktober 2023 ist er zur CF Group gewechselt, in der er vor allem die Neustrukturierung des Fachhandel-Vertriebs vorantreiben wird. „Etwas Neues zu schaffen und aktiv etwas mitgestalten zu können, war mir schon immer die liebste Aufgabe!“, sagt der eingefleischte Sachse mit offensichtlicher Affinität zum Wasser – beruflich wie privat, wo er vor allem auf dem Wasser beim Stand-Up-Paddeling und Motorbootfahren oder im Wasser beim Schwimmen zu finden ist.

CF Group –​ eine Familiengruppe mit europäischer Dimension

Die CF Group ist 2019 aus dem Zusammenschluss zweier familiengeführter Industriekonzerne mit gemeinsamen Werten und sich ergänzenden Kompetenzen entstanden: Chemoform AG und Fija. Mit einer Präsenz in mehr als 40 Ländern, 12 eigenen Produktions-​ und Logistikstandorten sowie über 15 bekannten Marken. Dies macht die CF Group zu einem der führenden Unternehmen in der Herstellung und im Vertrieb von Produkten und Lösungen für private und öffentliche Schwimmbäder in Europa. Als Multi-​Spezialist und One-​Stop-​Shop für den Fachpartner bietet die CF Group fünf Produktwelten für den Pool-​ und Wellnessbereich:

1. Basisprodukte: Vom Filter bis zur Wärmepumpe, vom Poolroboter bis hin zu Einbauteilen, Fittingen und Attraktionen.

2. Individuelle Lösungen: Von der gewebeverstärkten Auskleidung bis zur Folie, von Winter-​ und Sicherheitsabdeckungen bis hin zu Überflur-​ und Unterflur-​Rollabdeckungen

3. Wasserpflege und -​behandlung: Elektrolyseanlagen, Pool-​ und Spa-​ Managementsysteme, Desinfektions-​ und Dosiertechnik, Chemikalien, Reinigungsmittel oder Zubehör

4. Wellness: Spas, Düfte für Spas, Dampfbäder und Saunen

5. Lösungen: Schwimmbeckensysteme, Styroporsteine, Baustelleneinrichtung

Alle Kontaktdaten finden Sie auf der Profilseite des Pool-Magazins. Mehr unter www.cf.group/de/