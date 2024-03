Rund 400 Schwimmbad- und Wellnessanlagen aus dem In- und Ausland haben am bsw-Award 2023 teilgenommen um die begehrten Medaillen in Gold, Silber und Bronze in den acht Kategorien zu ergattern. Die Preisträger wurden am 1. März 2024 bei der Abendveranstaltung der bsw-Jahrestagung in München vor über 200 Teilnehmern auf großer Bühne geehrt. bsw-Award 2023: Private Badelandschaften im Freien – Premium: Hier präsentieren wir Ihnen die Sieger!

Kreativpreis Gold

bsw-awards 2023: Gold in der Kategorie „Private Badelandschaften im Freien – Premium“

für WEERTS Pools & Spa

Eigentlich braucht man vier Kleeblätter, um Glück zu haben. Hier reichen zwei aus, die sprudeligen Wohlgenuss sicherstellen. Der Pool, der wie eine zum Haus gehörige „Wasser-Etage“ wirkt, bietet Wellness, Schwimmvergnügen und Verweilen im flachen Wasser. Zu Recht ist die vielseitige, technisch und ästhetisch punktende Badelandschaft auf einer „Bühne“ platziert. Applaus, Applaus!

Preisträger

WEERTS Pools & Spa, D-Meerbusch

Kreativpreis Silber

bsw-awards 2023: Silber in der Kategorie „Private Badelandschaften im Freien – Premium“

für De Cock E&C n.v.

Voraussetzung für einen Pool ist eine ebene Fläche. Falsch. Ein Hang tut’s auch. Hier sieht man einen „fast freischwebenden Pool“ – was für eine handwerkliche und technische Meisterleistung! Ein wahrer Hingucker – auch, weil man den „Poolanbau“ so gestaltet hat, dass er das Erscheinungsbild der Terrasse wiedergibt. Sogar an einen Sichtschutz hat man gedacht, der Privatsphäre ermöglicht, aber dennoch offen ist.

Preisträger

De Cock E&C n.v., B-Hasselt

Kreativpreis Bronze

bsw-awards 2023: Bronze in der Kategorie „Private Badelandschaften im Freien – Premium“

für Tenerife Europool S.L.

Pools sind entweder rechteckig oder rund? Sie sind tief oder flach? Weit gefehlt. Dieses Projekt zeigt, dass die Poolbranche nicht mit „Entweder-oder“, sondern vielmehr mit „Sowohl-als-auch“ arbeitet. Freiform trifft variable Tiefe! Und als sei das nicht genug, hat man in den Pool auch noch eine „runde Relaxzone“ eingebaut – und findet am Rand einen weiteren Whirlpool. Was für eine Vielfalt!

Preisträger

Tenerife Europool S.L., ES-Adeje/Tenerife