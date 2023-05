Zwischen Wärme und Eis am Tegernsee

Im Mangfall-Spa ist naturnahe Ästhetik mit moderner, hoch­­­­qualitativer Funktionalität zusammengebracht. Foto: © Parkhotel Egerner Höfe

Der im Sonnenlicht funkelnde Tegernsee in Oberbayern ist mit seinem malerischen Bergpanorama für Betrachter immer wieder ein Erlebnis. Das luxuriöse und 2021 neu gestaltete Fünf-Sterne-Superior Parkhotel Egerner Höfe kann sich mit diesem Naturspektakel messen: Zwischen Bergen und See trifft hier Heimatverbundenheit auf exklusiven Luxus, bodenständige Gastfreundschaft auf unvergessliche Entspannungserlebnisse – und wohltuende Hitze auf eisige Kälte. Denn das Hotel hat sein neues, eindrucksvolles Mangfall-Spa mit den vielseitigen Saunen und der ganz besonderen Ice Lounge von Klafs ausgestattet. Das Ergebnis: eine Saunalandschaft, die der Philosophie des Hotels einen würdigen Ausdruck verleiht und bei Gästen großen Anklang findet.

Die senkrechten Holzlamellen stehen in eindrucksvollem Kontrast zur ruhigen und kühlen Pooloberfläche. Foto: © Parkhotel Egerner Höfe

Alle Bereiche des Hotels sind neu gestaltet worden und bringen die Verbundenheit der Landschaft jetzt noch deutlicher zum Ausdruck. Die 107 hochwertigen Zimmer erstrahlen in zeitgemäßem Design mit naturbelassenen Materialien und verteilen sich auf den Egerner Hof selbst, die Alm Suiten sowie die beiden Höfe Wallberg und Sillberg. Besonders deutlich wird die Naturnähe vor allem im Design des neuen, von Klafs ausgestatteten Mangfall-Spas – benannt nach dem Mangfall-Gebirge der Bayerischen Voralpen. Der 1.500 Quadratmeter große Wellnessbereich inszeniert sich als wahres Naturschauspiel der Elemente und Gegensätze.

Die finnische Sauna bietet ein klassisches intensiv-heißes Saunavergnügen. Foto: © Parkhotel Egerner Höfe

Die organisch geschwungene Anmut der Salzsauna mit ihren weichen Formen steht hier im reizvollen Kontrast zur klaren, kubischen Ästhetik und präzisen Linienführung der finnischen Sauna und des Sanarium®. Während die finnische Sauna das klassische, intensiv-heiße Saunavergnügen bereitet, können die Gäste im Sanarium® Wärme auch bei milderen Temperaturen genießen. Die Salzsauna beschert einen wohltuenden Salznebel für tiefes Durchatmen. Eine exklusive Damensauna und ein herrlich-entspannendes Dampfbad runden das moderne Spa-Angebot perfekt ab.

Im Sanarium® können die Gäste Wärme auch bei milderen Temperaturen genießen. Foto: © Parkhotel Egerner Höfe

Genauso eindrucksvoll wie die Saunalandschaft sind auch das bewusste Spiel mit den Elementen und die fließenden, harmonischen Übergänge zwischen innen und außen.

„Wir haben uns bei der Gestaltung unseres Saunabereichs auf verschiedene hochwertige Naturmaterialien wie Stein und Holz fokussiert und durch Glas Offenheit und Weite geschaffen. Die großen Glasfronten, hinter denen Wasser wie ein sanfter Gebirgsfluss vor dem grauen Granit aus dem Walser Tal fließt, sorgen für einen Bezug zur Natur und eine tiefgreifend beruhigende Stimmung“,

erklärt Andrea Stein, Sales & Marketing-Direktorin der Egerner Höfe. Der hohe Glasanteil sorgt in Kombination mit Spiegelelementen dabei für einen großzügigen, natürlichen Lichteinfall, Transparenz und eine offene, freie Atmosphäre, ohne an Behaglichkeit zu verlieren.

Gleichzeitig bietet das Spa eine Vielzahl an Rückzugsmöglichkeiten und Ruheräumen mit Blick in den Park und auf den Wallberg. „Hier finden Gäste zudem raumhohe Glaskuben, die mit immergrünen Eiben bepflanzt sind und so als natürlicher Raumtrenner fungieren. Unser Mangfall-Spa soll für unsere Gäste ein Ort

voller Ruhe und Entspannung sein“, so Andrea Stein.

Der Besuch der Salzsauna ist für Körper und Geist eine wahre Wohltat. Foto: © Parkhotel Egerner Höfe

Ganz im Sinne des Naturerlebens fügt sich auch die Ice Lounge von Klafs hervorragend ins Gesamtkonzept. Die unverwechselbare Eis-Optik und die Auskleidung mit hinterleuchteten Acrylglaselementen sowie der integrierte Screen, der atemberaubende Naturfilme abspielt, erzeugen eine stimmungsvolle und beruhigende Atmosphäre. Zentraler Hingucker ist dabei der Eisbrunnen-Stalagmit, der anders arbeitet als herkömmliche Geräte. Hier fällt das Eis nicht von oben in eine Auffangschale, sondern wächst von unten nach oben.

„Wir haben uns für eine Ice Lounge von Klafs entschieden, weil sie einerseits Marktführer in diesem Bereich sind und hier eine ganz besondere Kompetenz in Funktionalität, Ästhetik und Ausführung bieten. Andererseits hat uns das Produkt von Anfang an absolut überzeugt. Doch nicht nur auf uns – auch auf unsere Gäste übt die Ice Lounge eine sehr hohe Anziehungskraft aus“,

erklärt die Marketing-Direktorin. Diese können sich hier nach einem heißen Saunabad die willkommene Abkühlung verschaffen, da der Raum mit etwa 14–16 °C kalter Luft versorgt wird. Eine Dosieranlage reichert die Ice Lounge mit erfrischenden Düften an, die sich euphorisierend und beruhigend auswirken.

Mit dem Eisbrunnen-Stalagmit bekommt die Ice Lounge eine ganz besondere Optik. Foto: © Parkhotel Egerner Höfe

„Mit dem Mangfall-Spa haben wir es geschafft, der markanten Landschaftsverbundenheit der Egerner Höfe einen angemessenen Rahmen zu verleihen und naturnahe Ästhetik mit moderner, hochqualitativer Funktionalität zusammenzubringen. Das Fünf-Sterne-Superior Hotel ist ein idealer Ort zum Durchatmen, Entspannen und Abschalten – untermalt von einer großen Portion Extravaganz“,

fasst Michael Bauer, Leiter Großkunden/Key Account Manager bei Klafs zusammen.

Weitere Infos unter https://www.egerner-hoefe.de