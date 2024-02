Gewinnspiel: POOLS – Planung, Technik und Design

Wir haben im Pool-Magazin schon einige tolle Werke des Callwey-Verlags vorgestellt, wie z.B. „Gärten des Jahres“ oder „100 Traumhäuser“. Nun erscheint eine ganz besondere Ausgabe, über die wir uns sehr freuen: „POOLS Planung, Technik und Design“. Lesen Sie hier alles über die erste Ausgabe des Werkes und nehmen Sie an unserem Gewinnspiel teil.

In diesem über 220-seitigem Werk ist der Bundesverband Schwimmbad und Wellness e.V. mit einem Vorwort vertreten und es werden unter anderem von den folgenden bsw-Mitgliedern die schönsten Poolprojekte präsentiert:

Egal, ob Poolbesitzer/in oder -planer/in – dieses Buch ist die ultimative Inspirationsquelle für alle, die vom perfekten Pool im eigenen Garten träumen. Es entführt Sie auf eine faszinierende Reise durch die gesamte Bandbreite des Poolbaus.

POOLS stellt nicht nur Poolprojekte vor, es ist ein allumfassendes Nachlagewerk rund um die Themen Installation, Wartung, Gestaltung sowie Nutzungsmöglichkeiten. Dabei werden Themen wie Energieeffizienz und Nachhaltigkeit genauso aufgegriffen wie die Sicherheit und rechtliche Aspekte. Das Werk bietet Unterstützung, das Beste aus dem eigenen Pool herauszuholen. Von der ersten Idee bis zur ersten erfrischenden Abkühlung ist POOLS ein unverzichtbarer Begleiter, mit dem der Garten in eine private Wellnessoase verwandelt wird.

Pools sind zum Schwimmen da – das ist richtig, aber sie bieten so viel mehr. Je nach individuellen Bedürfnissen können sie beispielsweise Schwimmlernort für Kinder, Ferienparadies oder Sportstätte sein. Was sie aber immer sind, das sind Gartenhighlights, die dafür sorgen, dass aus „Haus und Garten“

„Leben am Wasser“ wird.

Ute Wanschura vom bsw