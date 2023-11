Nicht nur das Äußere des Anwesens ist beeindruckend, sondern auch seine Geschichte. Die mehrstöckige Villa kann auf eine lange, mehr als 90-jährige Tradition verweisen. 1926 nach den Plänen der Architekten Hübstetter, Wilhelm und Sartorius erbaut, war dem Gebäude die wechselvolle Vergangenheit anzusehen, als es der Bauherr in den 80er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts erworben hatte.

Instandsetzung und Modernisierung

Während die äußere Fassade originalgetreu instandgesetzt wurde, ließ er das Haus im Inneren komplett überarbeiten und nach seinen Vorstellungen neu ausbauen. „Was die Gestaltung der Räume betrifft“, erzählt Frank Thiemig, Geschäftsführer des Poolbauunternehmens Kühling & Hauers, „orientierte sich der Bauherr an einer Villa in Paris, die ihm sehr gut gefallen hatte.“ So ließ er sich sein eigenes Anwesen baugleich im gleichen Stil herrichten mit viel Stuck und Marmor an Wänden und Decke und im repräsentativen Stil der Pariser Vorbilder. Selbst kleine Details, wie beispielsweise Drehlichtschalter, hat der Bauherr eigens für dieses Projekt nach Originalplänen ausgewählt. Natürlich befindet sich die Villa, was ihre Ausstattung und Kommunikationstechnik betrifft, nicht mehr auf dem Stand des frühen 20. Jahrhunderts, sondern ist nun im Stil hochwertiger Wohngebäude ausgerüstet.

Die Schwimmhalle wurde in Art einer Säulenhalle gebaut, die Säulen und Wandflächen mit Marmor ausgekleidet.

Integration einer Schwimmhalle mit Säulengang

Auch ist im Erdgeschoss des Anwesens eine edel ausgestattete Schwimmhalle integriert, welche die Innenarchitektur des Gebäudes aufnimmt. Der Raum wurde in der Art einer Säulenhalle gebaut, die Säulen und Wandflächen mit Marmor ausgekleidet. Dahinter befinden sich Umkleide- und Sanitärräume sowie eine Sauna auf der einen Seite und das Treppenhaus auf der anderen.

Eine Besonderheit ist auch die Kassettendecke aus Holz, deren Felder mit Glas ausgefüllt sind. Die Decke war aus einem anderen Zimmer entnommen, restauriert und in der Schwimmhalle wieder eingebaut worden.

Das 4 x 8,50 m große Betonbecken ist – dem Stil der Schwimmhalle angepasst – mit weißen Fliesen ausgekleidet. Ein Stern auf dem Beckenboden setzt dabei den optischen Akzent.

Die Holzdecke und der Säulengang in der Schwimmhalle passen zum Flair der gesamten Villa.

Ansonsten ist der Pool mit einer Gegenstromanlage sowie Scheinwerfern ausgestattet. Auch der grando-Rollladen wurde oberflur in eine Sitzbank integriert, die passend mit Marmor verkleidet wurde. Was die Schwimmbadtechnik betrifft, so ist die sopra-Technik direkt am Beckenkörper im Untergeschoss des Gebäudes installiert. Sehr hochwertig ist auch die Herget-Lüftungstechnik.

Planung & Realisierung

Schwimmbadbau

Kühling & Hauers Schwimmbadtechnik GmbH

Am Ortfelde 32

30916 Isernhagen – Deutschland

Lüftungstechnik

Herget GmbH & Co. KG

Wachtküppelstraße 2

36124 Eichenzell – Deutschland

Schwimmbadtechnik

sopra AG

Schwimmbad-​ und Freizeittechnik

Ferdinand-​Nebel-​Straße 3

56070 Koblenz – Deutschland

Abdeckung

grando GmbH

De-​Gasperi-​Straße 6

51469 Bergisch Gladbach – Deutschland