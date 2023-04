Drei verschiedene Tiefen

Der Pool wird an zwei Seiten von einem Patio umschlossen, in dem unter anderem auch ein kleiner Fitnessbereich untergebracht ist.

Zum sopra-Partner Pool & Wellness Ettl in Steinach hatte den Bauherrn die Empfehlung eines langjährigen Kunden gebracht. „Der Kunde hat eine eigene Baufirma“, erzählt Firmenchef Ewald Ettl, „und er wollte so viele Arbeiten wie möglich selber machen.“ So stand schon von vornherein fest, dass es ein Betonbecken mit Folienauskleidung werden sollte

Vor dem Wohnhaus erstreckte sich eine grüne Wiese, die zum Teil für Neubauten geopfert wurde. Neben dem Poolbau wurde an das Wohnhaus ein überdachter Patio geschaffen, der auf zwei Seiten die Terrasse mit dem Becken einfasst. Sowohl der Pool als auch die Umgebungsbereiche sind in Sichtbeton ausgeführt. Als Folienauskleidung für das 10 x 4,50 m große Becken wählte der Bauherr eine sandfarbene Alkorplan-Folie. Auf eine Besonderheit der Poolkonstruktion weißt Ewald Ettl hin: Das Becken ist nämlich auf Wunsch des Bauherrn in drei verschiedenen Tiefen angelegt: Vom Beckeneinstieg her gesehen beträgt die Wassertiefe über eine Fläche von zwei Metern nur 1,20 m. Dann führt eine Schräge hinab auf eine Tiefe von 1,40 m, nach einem weiteren Meter und einer Schräge beträgt die Beckentiefe dann über die restliche Fläche 1,50 m.

Der Pool verfügt außerdem über eine Überlaufrinne auf allen vier Seiten, die von Randsteinplatten überdeckt und damit nicht zu erkennen ist. Das Wasser läuft über einen breiten, mit schwarzem Naturstein belegten Beckenkopf in die dahinterliegende Rinne.

Zur Beckenausstattung gehören eine Einstiegstreppe, deren erste Stufe als langgezogenes Podest zum Sitzen und Relaxen nach dem Baden ausgeführt ist, eine grando-Rollladenabdeckung, deren Schachtklappe mit der gleichen Folie wie das Becken belegt ist, eine doppelflutige Binder-Turbinenschwimmanlage „HydroStar“ mit einer Leistung von 320 m³/h sowie vier LED-RGB-Scheinwerfer, die bei Dunkelheit das Wasser in ein Farbenmeer hüllen. Seitlich vom Becken wurde ein Schacht betoniert. Ein Teil davon ist mit Folie ausgekleidet und dient als Schwallwassertank. Der andere Teil ist der Revisions- und Entleerungsschacht. Zwei Klappen im Terrassenbelag zeigen den Einstieg.

Die sopra-Schwimmbadtechnik ist im ehemaligen Heizraum des Wohnhauses untergebracht. In seinem benachbarten Betrieb hatte der Bauherr eine neue Hackschnitzelheizung installieren lassen. Damit heizt er jetzt nicht nur seine Firma, sondern auch gleich sein Wohnhaus und über einen Wärmetauscher auch den Pool. Das Becken ist auf einen Ganzjahresbetrieb ausgelegt und wird auch im Winter genutzt. Der alte Heizraum war also überflüssig geworden und konnte jetzt als Technikraum umgebaut werden. Hier sind eine sopra-Mehrschichtfilteranlage mit frequenzgesteuerter Pumpe und Mehrwegeventil sowie die Bayrol-Poolsteuerung „Intercommand S“ untergebracht.

Die Poolsteuerung ist internetfähig und erlaubt den Fernzugriff auf das Schwimmbad und alle technischen Features. „Die Handhabung ist sehr komfortabel und zeitsparend“, erläutert Ewald Ettl. „Ich habe einen Button auf meinem iPhone. Wenn ich darauf drücke, dann geht ein Portal auf und ich sehe von allen Kunden die Poolanlagen und die Wasserwerte. Wenn die Werte grün sind, weiß ich, dass alles in Ordnung ist. Wenn ein Wert rot angezeigt wird, wähle ich mich in die Anlage ein und schaue nach, was los ist. Wenn es ein Problem gibt, zum Beispiel, dass ein Kanister leer ist, gebe ich dem Kunden Bescheid. Das ist kein großer Aufwand und die Kunden sind dankbar für den Service.“

Die Anlagenkonfiguration wurde bei dieser Poolanlage um ein zusätzliches Gerät, nämlich um das ebenfalls vom sopra-Lieferanten Bayrol bezogene Gerät „Salt Relax®“, erweitert. „Immer mehr Kunden wünschen sich, im Salzwasser zu baden“, erläutert Ewald Ettl. So auch bei diesem Pool. „Salt Relax®“ erzeugt im Wasser eine 0,3- bis 0,5-prozentige Salzkonzentration und der Bauherr kann in leicht salzhaltigem Wasser baden. Bei einem Pool von 40 m³ werden im Frühjahr zu Beginn der Saison rund 200 Kilogramm Salz ins Becken geschüttet. Die Salzelektrolyseanlage erzeugt im Wasser das Chlor. In diesem Fall erfolgt die Ansteuerung von „Salt Relax®“ über die Poolsteuerung „Intercommand S“. Ewald Ettl: „Die komplette Aufbereitungsstrecke muss natürlich salzwassergeeignet sein. Die Investition ist nicht hoch. Es erfolgt keine zusätzliche Chlorzugabe und die Wartungskosten sind gering.“ Der Kunde kann wie gewünscht in einem Salzwasserpool baden.

