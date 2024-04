Der Bauherr war über 30 Jahre mit verschiedenen Dienst- und Serviceleistungen in der Immobilienbranche erfolgreich tätig. Mit der Planung und Realisierung dieses Objektes hatte er sich mit viel Liebe zum Detail – wie beispielsweise die einheitliche und außergewöhnliche Dachausführung von Wohngebäude, Garage und Poolhaus eindrucksvoll zeigt – seinen ganz besonderen Altersruhesitz geschaffen.

Für den von Anfang an auf dem Grundstück mitgeplanten großen Outdoorpool wandte sich der Bauherr an die Firma „dasSchwimmbad“ aus Bad Lauchstädt/OT Klobikau in Sachsen-Anhalt. Das Unternehmen ist Mitglied im Bundesverband Schwimmbad & Wellness (bsw) sowie Profi-Partner des Fertigbecken-Produzenten Niveko, der Schwimmbecken aus High-Tech-Polymer herstellt. Das Schwimmbadbau-Fachunternehmen ist nicht nur ganz aktuell im Frühjahr dieses Jahres, sondern auch in den vergangenen Jahren beim renommierten bsw-Award mehrfach auf den Pool-Hit-Listen mit den jeweils zehn schönsten Projekten in verschiedenen Kategorien vertreten gewesen.

Der gesamte Pool fügt sich absolut harmonisch und stimmig in die Gartenfläche zwischen Wohngebäude und Poolhaus ein.

„Beim ersten Anruf des Kunden haben wir recht schnell ein konkretes Beratungsgespräch in unserem Unternehmen vereinbart“, erinnert sich Poolexperte Andreas Schade von „dasSchwimmbad“. Dabei sei, so der Schwimmbadbauer, die Wahl auf einen weißen 15 x 5 x 1,5 m Überlaufpool Advance gefallen. Die Überlaufsteine sind nicht nur aus demselben Material, sondern passen auch farblich exakt zu den rund um den Pool verlegten Platten.

Endlosen Schwimmspaß garantiert der Pool mit seiner Breite von fünf Metern und seiner stattlichen Länge von 15 Metern.

Outdoorpool mit maßangefertigter Ecktreppe

Damit fügt sich der gesamte Pool mit seinem durch die Überlaufrinne bodenebenen kristallklar schimmernden Wasserstand optisch absolut harmonisch und stimmig in die Gartenfläche zwischen Wohngebäude und Poolhaus ein. In diesem Häuschen neben dem Schwimmbecken befinden sich eine Saunalounge und ein Kinderspielbereich. Ein besonderes Highlight ist die innenliegende Ecktreppe, die nach den individuellen Wünschen des Bauherrn gefertigt worden ist.

Die innenliegende Ecktreppe ist eine individuelle Maßanfertigung.

Zur weiteren Ausstattung des Beckens gehören eine Turbinenschwimmanlage von Binder, eine in einem Rollokasten untergebrachte Lamellenabdeckung, die in geschlossenem Zustand insbesondere vor Schmutz und Wärmeverlust schützt, sowie Edelstahleinbauteile.

Die einheitliche und außergewöhnliche Dachausführung von Wohngebäude, Garage und Poolhaus wurden mit Liebe zum Detail realisiert.

Planung & Realisierung

Schwimmbadbau

dasSchwimmbad

Dorfstraße 10

06246 Bad Lauchstädt/OT Klobikau – Deutschland

Hersteller

Niveko s.r.o

Nivnická 2716

68801 Uherský Brod – Tschechien

Becken-Typ

Niveko Überlauf Advance

Maße Schwimmbecken

Länge: 15,00 m

Breite: 5,00 m

Tiefe: 1,50 m

Spezifikation

Farbe: Weiß

Treppe: innenliegende Ecktreppe