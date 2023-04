Mit gutem Ausblick

Auf die hervorragende Lage ihres Hauses waren die Bauherren von Beginn an stolz. Aber ein eigenes Schwimmbad sollte das Wohlbefinden am Standort nochmals steigern.

Außergewöhnliches Design im Einklang mit der Natur.

Die alte Kurstadt Wiesbaden am rechten Rheinufer ist ein angenehmer Ort für ein ruhiges Familienleben. Die Bauherren besitzen hier ein Einfamilienhaus mit Garten, zu dem nun das letzte Puzzleteilchen hinzugekommen ist – ein eigener Pool.

Auf Empfehlung guter Freunde hatte sich die Familie bei der Suche nach einem Schwimmbecken an die Firma Pro Pool Schwimmbadtechnik im hessischen Dreieich gewandt. Firmenchef Dirk Gutzeit beriet die Bauherren über verschiedene Beckensysteme und die notwendigen Komponenten der Schwimmbadtechnik. Von den vorgestellten Schwimmbadanlagen gefielen ihnen die Niveko Pools am besten. Zu den Hauptvorzügen der Pools vom Fertigbecken-Produzenten Niveko in der Tschechischen Republik gehören die vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten, und gerade hiervon machten die Bauherren ausgiebig Gebrauch.

Die Wasseroberfläche verschwindet unter der Terrasse.

Ihre Wahl fiel auf den Beckentyp Underflow in den Abmessungen 10 x 2,50 x 1,50 m. Da die Überlaufkante des Typs Underflow unter den Dielen der Terrasse verborgen ist, die bis zur Beckenkante reichen, wird die Optik des Beckens nicht durch eine Rinne gestört und die Wasserverluste halten sich in Grenzen. Gleichzeitig besticht diese Lösung durch ihr außergewöhnliches Design. Die großzügige hölzerne Terrasse rund um den Pool bietet Platz genug für die Kinder, die sich hier am und im Wasser austoben, aber auch für gesellige Abende mit Freunden.

Der Pool sorgt für Freude und unvergessliche Momente bei der gesamten Familie.

Der ökologische Aspekt der Firmenphilosophie von Niveko findet hier in vielerlei Hinsicht Ausdruck: ein moderner Pool umgeben von einer hölzernen Terrasse, Naturmaterialien so weit das Auge reicht, dazu blühende Sträucher und das Stillleben der Bäume. Das gesamte Projekt lässt sehr schön erkennen, wie hier in moderner Weise im Einklang mit der Natur gedacht und gehandelt wird.

Die Bauherren besitzen den Pool nun seit etwa einem Jahr. Sie verbringen hier ihre gesamte Freizeit und können gar nicht oft genug betonen, wie sehr sich seine Anschaffung gelohnt hat. Da die Firma Pro Pool den gesamten Service übernimmt, macht der Pool nicht die geringsten Probleme, sondern sorgt nur für Freude und unvergessliche Momente bei der gesamten Familie.

Pool und Terrasse bilden eine harmonische Einheit.

Planung & Realisierung

Schwimmbadbau

Kleiststraße 28

— Deutschland

Beckentyp

Niveko Überlauf Underflow

Maße Schwimmbecken

Länge: 10,00 m

Breite: 2,50 m

Tiefe: 1,50 m

Hersteller

NIVEKO s.r.o.

Nivnická 2716

688 01 Uherský Brod — Tschechien