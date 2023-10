Exklusiver Outdoor-Treffpunkt

Mit dem ganzjährig nutzbaren Lamellendach Lamaxa von Warema können Sie freistehend oder an die Hauswand angebunden einen ganz besonderen…

Mit dem ganzjährig nutzbaren Lamellendach Lamaxa von Warema können Sie freistehend oder an die Hauswand angebunden einen ganz besonderen Treffpunkt auch für eine Wellnessoase mit Whirlpool schaffen.

Die dreh-, ein- und ausfahrbaren Lamellen ermöglichen das Spiel mit Licht und Schatten, seitliche Schiebeelemente oder Zip-Markisen in Symbiose mit integrierbarer LED-Beleuchtung und Heizstrahler sorgen für noch mehr individuellen Komfort in der Nutzung.

Das Lamellendach Lamaxa von Warema macht die Wellnessoase zu einem ganz besonderen Treffpunkt und verlängert die Nutzungszeiten erheblich. (Copyright: Warema)

Das Lamellendach Lamaxa, im Bild das Modell „L70“, ist sowohl als Stoff- oder auch als Glasdach erhältlich. Es ist steuerbar per App, Sprache oder sogar automatisiert mit der „WMS Wetterstation“ von Warema. Auf der Website von Warema gibt es auch einen Konfigurator, mit dem man sich das passende Lamellendach für die eigenen Bedürfnisse zusammenstellen kann. Mehr unter www.warema.com