Spaß im Pool – mit Gegenstromanlagen von BINDER

Kurzurlaub auf Knopfdruck

Die Turbinenschwimmanlagen von BINDER verwandeln jeden Pool in ein Erlebnisbad

Mit den turbinenbetriebenen Gegenstromanlagen von BINDER kommt Bewegung in den Pool: Die einzigartige Strömung bietet optimale Bedingungen für ein effektives Schwimmtraining oder entspannende Wellness-Übungen. Der geringe Energieverbrauch, die einfache Installation und die komfortable Bedienung heben die Turbinenschwimm-anlagen deutlich von pumpenbetriebenen Geräten ab.

BINDER bietet seine Turbinenschwimmanlagen in vielen verschiedenen Ausführungen an. Bild: BINDER GmbH & Co. KG

Seit langem nimmt die durchschnittliche Grundstücksgröße immer weiter ab, während sich gleichzeitig immer mehr Menschen einen eigenen Pool wünschen. Die Folge ist eine wachsende Anzahl kleiner Schwimmbecken. Um die Nutzungsvielfalt dieser Pools zu steigern, sind seit Jahren Gegenstromanlagen auf dem Vormarsch.

Das Markenzeichen der turbinenbetriebenen Gegenstromanlagen von BINDER ist ihre breite, kraftvolle Strömung. Sie umfließt den Körper gleichmäßig und hält ihn im Gleichgewicht, sodass sich der Schwimmer ganz auf seine Technik konzentrieren kann. Der Volumenstrom unterscheidet sich damit stark von dem herkömmlicher pumpenbetriebener Anlagen: Dieser trifft nur punktuell auf den Körper und bietet damit kein vergleichbares Schwimmgefühl.

Die Turbinenschwimmanlagen von BINDER stehen für Innovation, Zuverlässigkeit und Qualität Made in Germany. Sie sind geräusch- und vibrationsarm, benötigen kaum Wartung und müssen im Winter nicht ausgebaut werden.

Der Einbau der Turbinenschwimmanlagen von BINDER ist schnell erledigt. Bild: BINDER GmbH & Co. KG

Neben der stationären Version HydroStar für die Installation in Poolneubauten bietet BINDER auch eine Nachrüstanlage an. EasyStar verwandelt bestehende Pools im Handumdrehen in ein echtes Trainingsbecken – die Anlage muss lediglich über die Beckenwand gehängt und fest mit ihr verschraubt werden. Beide Ausführungen gibt es in unterschiedlichen Leistungsstufen mit jeweils einer oder zwei Turbinen.

Ein weiterer Vorteil der turbinenbetriebenen Gegenstromanlagen ist die hohe Energieeffizienz: Sie benötigen keinen Starkstrom – ein 230-V-Anschluss ist ausreichend. Im Vergleich zu pumpenbetriebenen Geräten verbrauchen die Turbinenschwimmanlagen bis zu 80 Prozent weniger Strom. Darüber hinaus ist der Einbau deutlich einfacher und schneller, da die Anlagen mit wesentlich weniger Platz auskommen. Ein separater Trockenraum ist nicht erforderlich.

Über BINDER

Die BINDER GmbH & Co. KG feierte 2023 ihr 20-jähriges Firmenjubiläum. Das 2003 von Siegfried Binder in Hameln gegründete Unternehmen spezialisierte sich zunächst auf die Herstellung von Rohrmotoren für Schwimmbadabdeckungen. 2014 brachte BINDER dann die revolutionäre Turbinenschwimmanlage HydroStar auf den Markt, die den Nutzern ein naturnahes Schwimmgefühl vermittelt. Anders als pumpengesteuerte Gegenschwimmanlagen erzeugt HydroStar eine breite, gleichmäßige Strömung, die den ganzen Körper umfasst. Die Turbinenschwimmanlage ist einfach zu installieren und arbeitet äußerst energieeffizient. HydroStar begeistert Poolfreunde auf der ganzen Welt und wurde bereits mit zahlreichen renommierten Preisen ausgezeichnet. Für den Einbau in bestehende Pools hat BINDER die Nachrüstanlage EasyStar entwickelt.

