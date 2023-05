Bei den Einreichungen aus dem In- und Ausland zum bsw-Award 2022 konkurrierten fast 400 Schwimmbad- und Wellnessanlagen um die begehrten Medaillen in Gold, Silber und Bronze. Die Preisträger wurden bei der Pools night – während der bsw-Infotage mit ihren über 800 Teilnehmern – am 24. März 2023 auf großer Bühne geehrt. bsw-Award 2022: Private Badelandschaften in der Halle: Hier präsentieren wir Ihnen die Sieger!

Kreativpreis Gold

bsw-Awards 2022: Gold in der Kategorie „Private Badelandschaften in der Halle“

für Backers Zwembaden & Wellness b. V.

Kubistisch, mystisch, sakral, geheimnisvoll – man weiß gar nicht, welches das passende Wort für diesen Indoorpool ist. Alle Adjektive passen – ebenso wie hier alles zueinanderpasst. Formen, Farben, Materialien – meisterhaft gemixt und mit einem akzentuierten Lichtkonzept „garniert“. Wer hier schwimmt, kann im wahrsten Sinne des Wortes in eine andere Welt eintauchen – ein Pool der Extraklasse!

Preisträger

Backers Zwembaden & Wellness b. V., NL-HL Ommen

Kreativpreis Silber

bsw-Awards 2022: Silber in der Kategorie „Private Badelandschaften in der Halle“

für SSF Schwimmbad GmbH.

Moulin Rouge am Rhein – das ist das Thema des Pools, der Richtung Fluss ausgerichtet ist und so an Weite gewinnt. Ein Traumblick in ein stylishes Loft, das man kunstvoll gestaltet hat. Das Pooldesign wird durch die wabenförmigen Elemente an der Wand besonders gut betont, und die modernen Lampen sowie weitere Kunst-Accessoires machen aus der Schwimmhalle eine Kunsthalle mit Wow-Effekt!

Preisträger

SSF Schwimmbad GmbH, D-Meerbusch

Kreativpreis Bronze

bsw-Awards 2022: Bronze in der Kategorie „Private Badelandschaften in der Halle“

für MLZ AG Pools & Wellness (Projektgemeinschaft mit Holger Mauerer, freischaffender Architekt BDA).

Ein Kronleuchter, Säulen und eine römische Treppe – bei solchen Elementen erwartet man ein verspieltes Design. Aber weit gefehlt. Der Indoorpool ist an Klarheit kaum zu überbieten – und hat als Besonderheit „venezianische Einflüsse“ zu bieten. Offen, transparent und elegant – so präsentiert sich der Freiform-Indoorpool, der von einem Whirlpool und Relaxzonen umgeben ist.

Preisträger

MLZ AG Pools & Wellness, D-Usingen

(Projektgemeinschaft mit Holger Mauerer, freischaffender Architekt BDA, Meerbusch)