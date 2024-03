Rund 400 Schwimmbad- und Wellnessanlagen aus dem In- und Ausland haben am bsw-Award 2023 teilgenommen um die begehrten Medaillen in Gold, Silber und Bronze in den acht Kategorien zu ergattern. Die Preisträger wurden am 1. März 2024 bei der Abendveranstaltung der bsw-Jahrestagung in München vor über 200 Teilnehmern auf großer Bühne geehrt. bsw-Award 2023: Whirlpool: Hier präsentieren wir Ihnen die Sieger!

Kreativpreis Gold

bsw-awards 2023: Gold in der Kategorie „Whirlpool“

für Hofer Group GmbH. Foto: © Alex Moling

Geheimnisvoll, sakral und mystisch – diese Adjektive beschreiben den Wellnessbereich, der als Highlight ein Spa hat. Man kann sich vorstellen, dass man sofort „runterkommt“, wenn man dieses außergewöhnliche Ambiente in sich aufnimmt. Der Whirlpool, den ein atmosphärisches Lichtdesign umgibt, besticht durch gradliniges Design, modernste – aber versteckte – Technik und eine Wohlfühlanwendung mit Klasse.

Preisträger

Hofer Group GmbH, I-St. Christina

Kreativpreis Silber

bsw-awards 2023: Silber in der Kategorie „Whirlpool“

für Bergmann Schwimmbadbau GmbH

(Arbeitsgemeinschaft Paul Saum Garten- & Landschaftsbau GmbH & Co. KG)

Auch kleine Wasseroasen können Großartiges bewirken. Man hat einen kleinen, aber feinen Rückzugsort gebaut, der einfach gemütlich ist. Auf einer separaten Ebene unterhalb der Terrasse kann man die Sonne genießen, sich massieren lassen oder sich einfach erfrischen. Geschützt durch Hecke und Bepflanzung und dennoch mit Blick ins Grüne kann man so schnell neue Energie tanken.

Preisträger

Bergmann Schwimmbadbau GmbH, D-Uhldingen-Mühlhofen

(Arbeitsgemeinschaft Paul Saum Garten- & Landschaftsbau GmbH & Co. KG, Hohenfels)

Kreativpreis Bronze

bsw-awards 2023: Bronze in der Kategorie „Whirlpool“

für Winkler GmbH

Hier wurde ein „Bergsee“ kreiert, der einen entscheidenden Vorteil hat: Er vollbringt mit seinem sprudelnden Wasser wahre Wellnesswunder. Die Platzierung des Whirlpools sorgt für Weitblick in die Berglandschaft, die man sich clever als Poolkulisse zunutze gemacht hat. Natur und Technik in Harmonie vereint – so lässt sich diese Wohlfühloase überschreiben.

Preisträger

Winkler GmbH, I-Lana