Die Lage des Wohnhauses ist ein Traum. Auf einem Bergrücken mitten in einem Weinberg im Markgräflerland genießen die Bauherren einen herrlichen Ausblick in die Landschaft. Der Garten bot außerdem genügend Platz, um einen alten Wunsch zu verwirklichen, nämlich draußen einen Pool nutzen zu können.

Der Bauherr hatte den sopra-Partner Herzog Pool & Wellness zu einem Termin eingeladen. „Nach einem ersten Gespräch und Besichtigung der Örtlichkeiten war schnell klar, dass aufgrund der Hanglage und der tollen Aussicht eigentlich nur ein Infinity-Pool infrage kam“, erzählt Dietmar Herzog. Der Kunde konnte schnell von der Idee überzeugt werden, und so erhielt Herzog Pool & Wellness den Auftrag. Dietmar Herzog beriet den Bauherrn über die verschiedenen Möglichkeiten, wie ein Infinity-Pool realisiert werden könnte, aber auch über die verschiedenen Beckensysteme und Konstruktionsweisen.

Dank des hohen Wasserspiegels können die Schwimmer auch vom Wasser aus den Ausblick in den Garten genießen. ©Martin Klank

Die Entscheidung fiel letztendlich auf ein Becken aus dem Hause RivieraPool: Modell „D-Line Linear RS“ in der Farbe Granicite Steingrau mit integriertem Rollladenschacht und einer Wet-Lounge, die von den Bauherren als Relaxzone nach dem Baden genutzt werden kann, sowie einer Panoramarinne. Das Wasser fließt dabei über den Beckenkopf in die tieferliegende Rinne. Dank des hohen Wasserspiegels können die Schwimmer auch vom Wasser den Ausblick in den Garten genießen. Dekorativ wurde die Überlaufkante mit Keramikplatten überdeckt. Das GFK-Fertigbecken wurde im Werk von RivieraPool fix und fertig produziert, in einem Stück zur Baustelle transportiert und dann mittels Kran in die vorbereitete Baugrube gesetzt, wo es die Herzog-Techniker nur noch an die Wasseraufbereitung anzuschließen brauchten.

Beim Blick aus dem Becken über die Infinity-Kante verschmilzt der Pool nahtlos mit dem Garten. ©Martin Klank

Infinity-Pool mit umfangreicher Technik

Zur Beckenausstattung gehören außerdem eine energiesparende grando-Rollladenabdeckung in „Solar Silber“, Einbauteile aus Edelstahl und Unterwasserscheinwerfer mit LED-Farbwechsel aus dem sopra-Programm. Um den Pool integrieren zu können, wurde die Terrasse ein Stück verlängert. Wegen der Hanglage des Geländes musste sie mit Granitstehlen abgefangen werden. Außerdem wurde aus Platzgründen der Schwallwasserbehälter nicht im Technikraum eingebaut, sondern im Garten.

Zur Beckenausstattung gehören grando-Rollladenabdeckung, Einbauteile aus Edelstahl und Unterwasserscheinwerfer. ©Martin Klank

Die sopra-Schwimmbadtechnik konnte im Keller des Wohnhauses installiert werden. Ein Mehrschichtfilter mit AFM-Filtermaterial, Umwälzpumpe, die Mess-, Regel- und Dosiertechnik „sopra test premium 17“ sowie die Filtersteuerung „sopra pool control touch“ sind hier revisionsfreundlich installiert. Mit „sopra test premium 17“ werden die Parameter Freies Chlor, pH-Wert und Redox-Spannung gemessen. Die Dosiersteuerung sorgt für eine exakte Desinfektionsmittelzugabe und pH-Wert-Korrektur. „sopra pool control touch“ mit Display ist eine Schwimmbadsteuerung, mit der sich die verschiedenen Funktionen eines Pools wie Steuerung der Pumpen, Niveauregelung, Rückspülsteuerung, Ansteuerung von Stangenventilen, Beckentemperaturregelung und verschiedene Sicherheitsfunktionen steuern lassen. Die Bedienung kann auch mittels LAN-Verbindung auf üblichen mobilen Geräten und PC erfolgen.

Das GFK-Fertigbecken aus dem Hause RivieraPool mit integriertem Rollladenschacht und einer Wet-Lounge. ©Martin Klank

Dank der automatisch arbeitenden Technik braucht der Bauherr nur sehr wenig Zeit für die Wasserpflege aufzuwenden. Die Beheizung des Beckens erfolgt über eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Nach Einbau des Beckens konnten die Terrasse wieder angelegt und der Rollrasen verlegt werden.

Planung & Realisierung

Schwimmbadbau & Planung

Herzog Pool & Wellness GmbH

Staufener Straße 3

79427 Eschbach – Deutschland

Schwimmbadtechnik

Sopra AG

Ferdinand-​Nebel-​Straße 3

56070 Koblenz– Deutschland

Schwimmbecken

RivieraPool Fertigschwimmbad GmbH

Klöcknerstraße 2

49744 Geeste – Deutschland

Abdeckung

grando GmbH

De-​Gasperi-​Straße 6

51469 Bergisch Gladbach – Deutschland