Rund 400 Schwimmbad- und Wellnessanlagen aus dem In- und Ausland haben am bsw-Award 2023 teilgenommen um die begehrten Medaillen in Gold, Silber und Bronze in den acht Kategorien zu ergattern. Die Preisträger wurden am 1. März 2024 bei der Abendveranstaltung der bsw-Jahrestagung in München vor über 200 Teilnehmern auf großer Bühne geehrt. bsw-Award 2023: Vorher/Nachher: Hier präsentieren wir Ihnen die Sieger!

Kreativpreis Gold

bsw-Awards 2023: Gold in der Kategorie „Vorher/Nachher“

für Pfadt Pools / Gartengestaltung Sven Pfadt

Ein Haufen Stein und Schutt – und darunter sind die Kacheln eines „vergessenen“ Swimmingpools zu erkennen. Aus dieser Ausgangslage entstand nicht nur ein Pool, der den heutigen Geschmack trifft und technisch auf der Höhe der Zeit ist. Hier ist es auch im Transformationsprozess gelungen, die ursprüngliche Umgebung bereichernd mit in die neue Anlage einzubeziehen. Es ist ein Pool mit Geschichte entstanden.

Preisträger

Pfadt Pools / Gartengestaltung Sven Pfadt, D-Schweppenhausen

Kreativpreis Silber

bsw-Awards 2023: Silber in der Kategorie „Vorher/Nachher“

für Vivell AG Schwimmbadtechnik

Der Frosch ist geblieben. Vielleicht als Symbol eines verwunschenen „Superpools“? Jedenfalls hat man es geschafft, ein Schwimmbad von einst in die Neuzeit zu überführen. Die Becken-Rundungen von damals sind einem schlichten Rechteck gewichen, das umgeben von den auflockernden und verspielten Formen des Gartens Ruhe ausstrahlt.

Preisträger

Vivell AG Schwimmbadtechnik, CH-Kappel

Kreativpreis Bronze

bsw-Awards 2023: Bronze in der Kategorie „Vorher/Nachher“

für A1 Schwimmbadbau GmbH

Romantische Malerei an der Beckenwand – das war mal gefragt. Aber die Zeiten ändern sich. Aus einem verlassenen Ort, der noch die Überbleibsel eines in die Jahre gekommenen Schwimmbeckens erkennen lässt, ist eine zeitgemäße Poollandschaft geworden – inklusive energie- und wassersparender Abdeckung, verkleidet unter der Sitzbank. Aus „Schnörkel“ wurde schlicht – tolle Verwandlung!

A1 Schwimmbadbau GmbH, D-München