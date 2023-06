Jetzt den Pool nachrüsten mit der BINDER EasyStar-Anlage

Energieeffizient, leistungsstark und mehrfach ausgezeichnet

Die Poolsaison steht bevor – jetzt das ORIGINAL von BINDER nachrüsten

Ihr Pool ist in die Jahre gekommen und braucht dringend ein Makeover? Ihr Schwimmbad soll moderner und aufregender, aber zugleich energieeffizient sein? Dann gönnen Sie Ihrem Pool eine Auffrischung und sich selbst ein einzigartiges Schwimmgefühl: Unsere patentierten Turbinenschwimmanlagen HydroStar und EasyStar lassen sich in nahezu jedes Becken einbauen oder mit wenigen Handgriffen einfach nachrüsten.

Die BINDER HydroStar-Turbinenschwimmanlage wertet jeden Pool auf und ist platzsparend in den Beckenrand integrierbar. Bild: BINDER

Nur mit BINDER machen Sie MEER aus Ihrem Pool: Die von unserem Gründer entwickelte Gegenstrom-Technologie „Made in Germany“ hebt sich deutlich von anderen Systemen am Markt ab. Statt geräusch- und wartungsintensiven Pumpen erzeugen Turbinen eine naturnahe, breite Strömung, die den Körper gleichmäßig umfließt und trägt, so dass sich der Schwimmer ganz auf seine Schwimmtechnik konzentrieren kann und nicht ständig das Gleichgewicht halten muss. Unser System eignet sich aber nicht nur optimal für das Ausdauertraining, sondern auch für Aquajogging, Wellness oder einfach nur fröhliches Planschen. Da ist Ferienfeeling garantiert.

Zwei echte Stars für Ihren Pool

Neben der bewährten HydroStar, die speziell für den Pool-Neubau entwickelt wurde, ist EasyStar unsere „Sofort-Schwimm-Anlage“ für bestehende Pools. Sie ist easy nachzurüsten und bietet dabei dieselbe erstklassige Leistung wie HydroStar. Die Installation durch den Fachhändler erfolgt in wenigen Schritten: EasyStar wird am Beckenrand befestigt und die Steuerung wird montiert. Der große Vorteil der Turbinenschwimmanlagen von BINDER: Ein separater Trockenschacht ist ebenso wenig nötig wie eine aufwändige Verrohrung oder Verkabelung. Das macht die Installation so einfach und lässt die Montagezeit schrumpfen. Für die Stromversorgung genügt ein haushaltsüblicher Stromanschluss.

Schnell einsatzbereit: In nur ca. drei Stunden ist die BINDER HydroStar-Turbinenschwimmanlage eingebaut und der Badespaß kann beginnen. Bei der Nachrüstanlage EasyStar (Bild) geht die Montage noch schneller. Bild: BINDER



EasyStar fügt sich mit ihrem preisgekrönten, edlen Design (German Design Award 2020) perfekt in das Ambiente ein und macht aus einem gewöhnlichen Pool eine Trainings- und Wellnessoase für die ganze Familie. Die Stärke der Anlage lässt sich individuell und komfortabel per Fernbedienung oder per Smartphone/Tablet über die Trainings-App steuern. Die App ist auch mit der Apple SmartWatch kompatibel und bietet für jedes Niveau vorinstallierte Trainingsprogramme sowie die Möglichkeit, individuelle Trainingseinheiten zu erstellen und speichern.

EasyStar ist aber nicht nur einfach zu bedienen, sondern auch nahezu wartungsfrei, da die Gleitlager ihres Antriebs vom Wasser geschmiert werden. Und vor dem Hintergrund gestiegener Stromkosten sind die niedrigen Betriebskosten ein weiterer Vorteil: EasyStar verbraucht bis zu 80 % weniger Energie als vergleichbare Anlagen.

BINDER bietet noch MEER

Ein Zuhause mit eigenem Pool ist eine tolle Sache. Noch toller ist ein Pool mit einer Gegenstromanlage von BINDER. Was aber macht den Badespaß perfekt? Eine stimmungsvolle Beleuchtung: Genießen Sie die ganz besondere Atmosphäre, wenn das Schwimmbecken am Abend in buntes Licht getaucht wird – mit eleganten, dimmbaren Ambiente-LEDs für den Einbauschacht oder dem stylishen LED-Lichtring für die Turbine von HydroStar (auch hier gab es 2022 den German Design Award). Beide sind per Fernbedienung oder App steuerbar. So wird nicht nur das Schwimmen noch attraktiver – durch die sanfte Beleuchtung werden auch Garten und Terrasse am Abend aufgewertet.

Das Highlight für Ihren Pool ist eine stimmungsvolle LED-Beleuchtung. Bild: BINDER

Über BINDER

Die BINDER GmbH & Co. KG feiert 2023 ihr 20-jähriges Firmenjubiläum. Das 2003 von Siegfried Binder in Hameln gegründete Unternehmen spezialisierte sich zunächst auf die Herstellung von Rohrmotoren für Schwimmbadabdeckungen. 2014 brachte BINDER dann die revolutionäre Turbinenschwimmanlage HydroStar auf den Markt, die den Nutzern ein naturnahes Schwimmgefühl vermittelt. Anders als pumpengesteuerte Gegenschwimmanlagen erzeugt HydroStar eine breite, gleichmäßige Strömung, die den ganzen Körper umfasst. Die Turbinenschwimmanlage ist einfach zu installieren und arbeitet äußerst energieeffizient. HydroStar begeistert Poolfreunde auf der ganzen Welt und wurde bereits mit zahlreichen renommierten Preisen ausgezeichnet. Für den Einbau in bestehende Pools hat BINDER die Nachrüstanlage EasyStar entwickelt.

Jetzt den Pool nachrüsten mit der BINDER EasyStar-Anlage. Mehr unter https://www.binder24.com/