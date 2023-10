Smarte Tricks für die schönste Zeit des Jahres

Wenn Pflanzen Staycation feiern – mit dem GARDENA Urlaubsbewässerung-Set werden Pflanzen regelmäßig mit Wasser versorgt. (Copyright: GARDENA)

Alle Jahre wieder ist die Urlaubsbewässerung der Pflanzen eine großes Thema. Zuverlässige Nachbarn sind der einfachste Concierge-Service während des Urlaubs: Sie schauen nach der Post, prüfen ob alles in Ordnung ist und gießen die Pflanzen. Etwas Erleichterung kann man den Gastgießern aber verschaffen, wenn man die Pflanzen aus dem Haus oder Balkon schon nach Licht- und Wasserbedürfnissen gruppiert zusammenstellt. So vergisst der fleißige Helfer keine Pflanze und die Bewässerung wirdeinfacher. Deshalb sollten Sie auch unbedingt den Standort beachten: Zu nah am Fenster kann es im Sommer schnell zu heiß und trocken werden, sind die Rollläden permanent unten, bekommen die Schützlinge nicht genug Licht.

Wasservorrat und Sonnenkraft

Bleiben die Pflanzen ohne treue Nachbarn allein zu Haus, hilft eine automatische Bewässerung. In Innenräumen übernimmt die GARDENA Urlaubsbewässerung die Fürsorge für bis zu 36 verschiedene Zimmerpflanzen. Das System benötigt zwar eine Stromquelle, allerdings keinen Wasserhahnanschluss dank Wasserreservoir. Der Tropfverteiler bedient mit drei unterschiedlichen Wasserabgabemengen täglich unterschiedliche Wasserbedürfnisse.

Das moderne und intuitive Design des AquaBloom Wasserreservoir Sets macht das gesamte System nicht nur zeitlos, sondern integriert sich optimal in die moderne Terrassen- und Balkonwelt. (Copyright: GARDENA)

Aber wenn auf dem Balkon kein Wasserhahn und keine Steckdose zur Verfügung stehen, helfen Wasserreservoir und Solarpanel von AquaBloom. Die kompakte Gießhilfe gewinnt über ein Solarmodul Sonnenergie, die sie auch im Solarmodul speichert. Die integrierte Pumpe fördert das Wasser aus einem Wasserreservoir zu den Pflanzen. Ganz automatisch, mit verschiedenen Bewässerungsprogrammen und der effizienten Tropfbewässerung, die jeden wertvollen Tropfen dorthin leitet, wo er gebraucht wird – direkt an die Wurzel. So werden über viele Tage bis zu 20 Pflanzen versorgt, automatisch und flexibel einsetzbar.

Der Solarkollektor fügt sich unauffällig in die Umgebung ein und die AquaBloom Urlaubsbewässerung verschafft Ihnen auch im Alltag Zeit für die schönen Dinge im Leben. (Copyright: GARDENA)

