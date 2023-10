KLAFS S1: Jetzt auch als Black Edition

Die platzsparende, ausfahrbare Sauna S1 von Klafs gibt es nun auch in elegantem Schwarz. Damit passt die S1 optisch perfekt in jedes Zuhause.

Als kleines Raumwunder erfreut sich diese Saunakabine inzwischen großer Beliebtheit beispielsweise in Bädern, Arbeitszimmern, Schlafzimmern oder Gästezimmern. Die schlichte Eleganz, so Klafs, unterstreicht eine ganz eigene, stilbewusste und zeitlose Ästhetik.

Die beliebte ausfahrbare Sauna S1 von KLAFS ist jetzt auch als edle Black Edition verfügbar. (Copyright: KLAFS)

Für die schwarze Außenverkleidung der S1 Sauna kommt ein hochwertiger, dekorativer Hochdruckschichtstoff in Postforming-Qualität zum Einsatz und verleiht der ultramatten, dunklen Oberfläche so eine elegante, moderne Erscheinung.

Darüber hinaus punktet das smarte Material mit einer angenehm warmen Haptik und dem praktischen Anti-Fingerprint-Effekt. Fingerabdrücke bleiben gar nicht erst haften und sogar hartnäckige Alltagsspuren lassen sich leicht entfernen. Ein weiteres Plus: Das hochwertige Material ist äußerst strapazierfähig und überzeugt mit beeindruckender Abrieb- und Kratzfestigkeit.

Weitere Informationen unter www.klafs.de