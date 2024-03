Rund 400 Schwimmbad- und Wellnessanlagen aus dem In- und Ausland haben am bsw-Award 2023 teilgenommen um die begehrten Medaillen in Gold, Silber und Bronze in den acht Kategorien zu ergattern. Die Preisträger wurden am 1. März 2024 bei der Abendveranstaltung der bsw-Jahrestagung in München vor über 200 Teilnehmern auf großer Bühne geehrt. bsw-Award 2023: Private Badelandschaften im Freien – Medium: Hier präsentieren wir Ihnen die Sieger!

Kreativpreis Gold

bsw-awards 2023: Gold in der Kategorie „Private Badelandschaften im Freien – Medium“

für WEERTS Pools & Spa

(Arbeitsgemeinschaft Oliver Petzel Gartenmanagement)

Natürliches Gewässer und Swimmingpool sind Gegensätze? Keineswegs. „Haus mit Pool am See“ – das ist hier die Überschrift. Die Natur hat man geschickt integriert und sie als „Poolkulisse“ inszeniert. Man spielt mit unterschiedlichen Ebenen sowie eckigen und runden Elementen. Auch bei Nacht spürt man „Wohlfühlflair“, da sich die einzelnen Lichtpunkte zu einer heimeligen Atmosphäre zusammenfinden.

Preisträger

WEERTS Pools & Spa, D-Meerbusch

(Arbeitsgemeinschaft Oliver Petzel Gartenmanagement, Sprockhövel)

Kreativpreis Silber

bsw-awards 2023: Silber in der Kategorie „Private Badelandschaften im Freien – Medium“

für CML Essler GmbH

(Arbeitsgemeinschaft Garten & Floristik Spornraft)

Welch Glanz in meinem Pool – das ist die passende Überschrift. Denn das Schwimmbecken mit seinem Mosaik glitzert sowohl im Sonnenschein als auch im Schein der Unterwasserbeleuchtung. Haus, Wasserfläche, Garten und Terrasse präsentieren sich als stimmiges Gesamtkonzept, das wirkt, als sei es aus einem Guss geschaffen worden. Offen, einladend und ästhetisch – so zeigt sich dieses Projekt.

Preisträger

CML Essler GmbH, D-Vilsbiburg

(Arbeitsgemeinschaft Garten & Floristik Spornraft, Ergolding)

Kreativpreis Bronze

bsw-awards 2023: Bronze in der Kategorie „Private Badelandschaften im Freien – Medium“

für MLZ AG Pools & Wellness

Kubistisches Design konsequent durchgezogen – so das Motto dieses Wasser- und Wohnkonzepts. Das reduzierte Design der Objekte bringt das opulente Lichtspiel im wahrsten Sinne des Wortes zum Leuchten. „Cool“ ist die Anlage, aber nicht kalt. Im Gegenteil. Man kann es sich gemütlich machen und auf überzeugende Pooltechnik vertrauen, obwohl diese aus ästhetischen Gründen gekonnt versteckt wurde.

Preisträger

MLZ AG Pools & Wellness, D-Usingen