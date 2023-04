Gekonnt in den Hang gebaut

Trotz starker Hanglage konnte das Schwimmbad wie gewünscht direkt vor der Terrasse realisiert werden. Foto: © Tom Philippi

Den Wunsch nach einem eigenen Schwimmbad hatte die Bauherrin schon seit einigen Jahren. Mit ihrem Wunsch war sie an das Fachunternehmen SSF Schwimmbad GmbH herangetreten, nachdem die notwendige Investitionssumme zusammengekommen war. „Eine Vorgabe der Bauherrin war, den Pool ganzjährig nutzen zu können“, erinnert sich SSF-Projektleiter Ronald Weiß, der die Planung übernommen hatte. „Die Bauherrin wollte auch im Winter schwimmen können, um auch in der kalten Jahreszeit etwas für ihre Gesundheit zu tun.“ Bei einem VorOrt-Besichtigungstermin erkannte der Poolexperte zwei Herausforderungen: zum einen die Hanglage des Grundstücks, die eine Terrassierung des Geländes erforderlich machte, zum anderen ein Abwasserrohr, das genau an der Stelle entlanglief, an der der Pool eingebaut werden sollte. Dieses musste überbaut werden, ohne dass das Höhenmaß des Beckens wesentlich beeinträchtigt würde.

Neben der Poolanlage wurden eine Sichtwand und ein überdachter Loungebereich geschaffen. Foto: © Tom Philippi

Die Lage des Beckens hatte die Bauherrin vorgegeben: An die Bestandsterrasse sollte direkt eine neu zu betonierende Terrasse anschließen, in die der Pool eingebaut würde, sodass beide eine gerade Linie bilden. Um den hierfür notwendigen Betonblock ins Gelände integrieren zu können, waren zuerst umfangreiche Terrassierungsarbeiten notwendig. So wurde eine neue Ebene eingezogen, auf die der Block gesetzt wurde. Darin konnte nun das Fertigschwimmbecken aus der Serie „POOL ONE“ von SSF eingebaut werden. Das Becken wurde im Werk vorproduziert, per LKW zur Baustelle transportiert, und ein Kran hob es dann in die vorbereitete Baugrube. „Durch die Terrassierung ist das Gelände jetzt aufgelockert“, zeigt sich Ronald Weiß mit dem Ergebnis zufrieden. „Haus und Garten inklusive Poolanlage sind jetzt auf mehreren Ebenen angelegt.“ Die neue Terrasse ragt etwa 1,5 m über das Gartengelände und scheint gewissermaßen über dem Hang zu schweben. Aufgrund des notwendig gewordenen Rohrüberbaus ist der 10 x 3,50 m große Pool mit 1,33 m Tiefe geringfügig niedriger als normalerweise. Dank des Flachskimmers reicht die Wasserlinie aber bis 4 cm unter die Beckenkante. Die fehlenden Zentimeter bei der Beckentiefe werden also durch den hohen Wasserstand gut ausgeglichen.

Das Becken wurde im Werk auf Maß gebaut und dann von einem Kran in die Baugrube gesetzt. Foto: © Tom Philippi

Zur Poolausstattung gehören eine Rollladenabdeckung, die in einem Rucksackschacht im Becken ruht, eine Einstiegstreppe mit einer langgezogenen ersten Stufe, um die Treppe beidseits betreten zu können, und vier LED-RGB-Scheinwerfer. Im Keller des nahen Wohnhauses ist die SSF-Premium-Wasseraufbereitung installiert. Zur Ausstattung gehören eine Filteranlage mit energiesparender, frequenzgeregelter und auch geräuscharmer Pumpe sowie die Mess-, Regel- und Dosiertechnik zur Kontrolle und Korrektur der Wasserwerte und zur Dosierung der Wasserpflegemittel. Dank des Fernzugriffs kann die Bauherrin auch von mobilen Geräten aus ihre Wasserwerte kontrollieren, und die SSF-Techniker können sich einwählen, den Pool überwachen und sehen, ob beispielsweise ein Kanister leer ist oder irgendwo eine Störung vorliegt. Dies spart teure Kundendienstbesuche und damit Geld.

Eine Rollladenabdeckung, eine Einstiegstreppe mit einer langgezogenen ersten Stufe und vier LED-RGB-Scheinwerfer gehören zur Poolausstattung. Foto: © Tom Philippi

Zur Beheizung des Pools und natürlich auch des Wohnhauses wird jetzt ein Blockheizkraftwerk eingesetzt. Somit wurde der Wunsch nach einer energieeffizienten Betriebsweise trotz der ganzjährigen Nutzung ebenfalls erfüllt. Über einen Plattenwärmetauscher wird die erzeugte Wärme an den Pool abgegeben.

Um der neuen Poolterrasse auch zur Rückseite hin optischen Halt zu geben und einen Schutz zum Nachbargrundstück zu haben, wurden eine Sichtwand und ein überdachter Loungebereich geschaffen.

„Das Projekt war sowohl von der Planung als auch von der Umsetzung her schwierig. Aber wir

haben eine gute Lösung gefunden und die Wünsche der Bauherrin zu ihrer Zufriedenheit umgesetzt. Ronald Weiß

Planung & Realisierung