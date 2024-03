Rund 400 Schwimmbad- und Wellnessanlagen aus dem In- und Ausland haben am bsw-Award 2023 teilgenommen um die begehrten Medaillen in Gold, Silber und Bronze in den acht Kategorien zu ergattern. Die Preisträger wurden am 1. März 2024 bei der Abendveranstaltung der bsw-Jahrestagung in München vor über 200 Teilnehmern auf großer Bühne geehrt. bsw-Award 2023: Hotelbäder: Hier präsentieren wir Ihnen die Sieger!

Kreativpreis Gold

bsw-awards 2023: Gold in der Kategorie „Hotelbäder“

für Hofer Group GmbH. Foto: © Visciani Photography

Schwimmen „über den Wolken“ – und dabei einen Panoramablick auf eine traumhafte Berglandschaft genießen. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Ist es aber nicht, wie diese Anlage beweist. Dem Himmel so nah – das ist hier das passende Thema! Der In- und Outdoorpool bekommt in jeder Hinsicht volle Punktzahl – technisch, handwerklich, ästhetisch und hinsichtlich Nutzungsmöglichkeiten sowie Einbindung in die Natur.

Preisträger

Hofer Group GmbH, I-St. Christina

Kreativpreis Silber

bsw-awards 2023: Silber in der Kategorie „Hotelbäder“

für SANKURT Pool & Spa

Eine „Showtreppe“ führt runter zum Pool – so sieht es aus. In diesem Hotelpool dominiert das Spiel von Weiß und Blau, von Geraden und Rundungen sowie von kleinteiligen Designelementen und großzügigem Raum. Die Lichtgestaltung verstärkt die Willkommensatmosphäre. Hier ist Platz zum Schwimmen, aber man hat mit einem separaten Spa auch Raum für aktives Entspannen.

Preisträger

SANKURT Pool & Spa, TR-Sisli/Istanbul

Kreativpreis Bronze

bsw-awards 2023: Bronze in der Kategorie „Hotelbäder“

für pools & ponds GmbH

Was ist schöner als ein Pool? Zwei Pools. So hat man sich es hier wohl gedacht und direkt zwei Wasseroasen für unterschiedliche Geschmäcker kreiert. Der gradlinige Pool lädt insbesondere zum sportlichen Schwimmen ein, während das Freiformbecken auch einen ausgeprägten Wellnesscharakter hat. Geschützt, umgeben von Pflanzen und einer passenden Bruchsteinterrasse kann man „in die Natur eintauchen“.

Preisträger

pools & ponds GmbH, D-Lengerich