Bei den Einreichungen aus dem In- und Ausland zum bsw-Award 2022 konkurrierten fast 400 Schwimmbad- und Wellnessanlagen um die begehrten Medaillen in Gold, Silber und Bronze. Die Preisträger wurden bei der Pools night – während der bsw-Infotage mit ihren über 800 Teilnehmern – am 24. März 2023 auf großer Bühne in Düsseldorf geehrt. bsw-Award 2022: Whirlpool: Hier präsentieren wir Ihnen die Sieger!

Kreativpreis Gold

bsw-Awards 2022: Gold in der Kategorie „Whirlpool“

für Vivell AG Schwimmbadtechnik.

Sensationell! Bombastisch! Abenteuerlich! Feurig! Das sind vier Worte, die bei diesem Whirlpool passen. Der dunkle Stein der Wand ergänzt sich harmonisch mit dem glänzenden Edelstahl zu einem echten Hingucker. Die farbigen Lichtakzente lassen keinen Zweifel daran aufkommen, dass es hier temperamentvoll zugeht. Wer noch eine Extraportion Energieladung braucht, der bekommt sie in diesem Whirlpool der Extraklasse.

Preisträger

Vivell AG Schwimmbadtechnik, CH-Kappel

Kreativpreis Silber

bsw-Awards 2022: Silber in der Kategorie „Whirlpool“

für Vivell AG Schwimmbadtechnik.

Ein Whirlpool, den man schwimmend erreichen kann, und der quasi als sprudelnder Höhepunkt in Szene gesetzt wurde! Optimal ausgerichtet und so platziert, dass ein lauschiges Wellnessnest mit Blick in die Natur entstanden ist. Lichtakzente ermöglichen auch am Abend einen Wellnessgenuss für alle Sinne. Die Gradlinigkeit der Anlage passt sich harmonisch der Form des Dachs an. Natur und Technik toll vereint – so macht Wellness noch mehr Spaß!

Preisträger

Vivell AG Schwimmbadtechnik, CH-Kappel

Kreativpreis Bronze

bsw-Awards 2022: Bronze in der Kategorie „Whirlpool“

für Marco Weidner Schwimmbadtechnik e.K.

Quadratisch, praktisch, gut. So könnte man diesen Whirlpool beschreiben. Aber er ist so viel mehr als das. Denn mit seiner kubistischen Form passt er als Designobjekt bestens zu Haus und Pool. Er ist Teil der Wasseroase, doch durch seine abgesetzte Platzierung nimmt man ihn dennoch als eigenständig wahr. Er hat ja auch alles, was man braucht, um auf höchstem Niveau zu entspannen.

Preisträger

Marco Weidner Schwimmbadtechnik e.K., D-Herten