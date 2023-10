Branche in Berlin

Am 7. und 8. November lädt der bsw seine Mitglieder zur Konferenz nach Berlin ein. Das Verbandsformat ist eine Mischung aus Fachprogramm und Dialogplattform.

Man kann Branchenfreunde treffen, sich austauschen und neue Impulse für den beruflichen Alltag mitnehmen.

Die jährliche bsw-Konferenz erfreut sich bei den Mitgliedern großer Beliebtheit. (Fotos: bsw)

Der bsw wäre nicht der bsw, wenn die Veranstaltung nicht auch einen „netten Rahmen“ erhalten würde – mit einem gemütlichen Abend und der Gelegenheit, sich in der Hauptstadt umzusehen. Ein bekannter Referent, der neben Wissen auch Humor mitbringt, sei schon verraten: Sebastian Sick, der Autor des Bestsellers „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod“.

Darüber hinaus wird sich auf vielfachen Wunsch am zweiten Tag ein Social-Media-Workshop für Fortgeschrittene mit Referentin Mirjam Schrepler anschließen. Darin wird es um Nutzung von KI, neue Anzeigenstrategien und „einen Blumenstrauß“ kreativen Contents gehen.

Damit sich auch neue Mitglieder oder Nachwuchskräfte direkt in unserer Gemeinschaft willkommen fühlen, geht es am Vorabend, 6. November, mit einem legeren Get-together los. Aber allein bleiben, das ist an sich ein Ding der Unmöglichkeit beim bsw.

Mehr Informationen stehen auf der bsw-Website.