20 Jahre BINDER

Der Erfinder der Turbinenschwimmanlage feierte das runde Jubiläum mit einer großen Gala.

Gäste aus dem In- und Ausland, ein buntes Showprogramm und ein prominenter Moderator: Die Feierlichkeiten zum 20-jährigen Firmenjubiläum von BINDER warteten mit zahlreichen Highlights auf.

Eine Wasserratte als Geschenk: Hamelns Oberbürgermeister Claudio Griese gratuliert Firmengründer Siegfried Binder zum Jubiläum (v.li.). Bild: JESSE WIEBE | FOTOGRAFIE & FILM

Mehr als 250 Geschäftspartner, Mitarbeiter und Freunde feierten gemeinsam mit Familie Binder den runden Geburtstag. Hamelns Oberbürgermeister Claudio Griese würdigte in seiner Rede den Pioniergeist von Siegfried Binder: 2003 hatte er das Unternehmen gegründet und zunächst leistungsstarke Antriebe für Poolabdeckungen produziert – damals eine Marktlücke. Wenig später erfand Binder die Turbinenschwimmanlage: HydroStar revolutionierte mit ihrer naturnahen Strömung die Schwimmbadbranche, denn einen solchen Volumenstrom konnte kein vergleichbares System erzeugen. In den Folgejahren begeisterten sich immer mehr Poolbesitzer für die einzigartige Turbinentechnologie, sodass die Fertigungskapazitäten bald ausgeschöpft waren.

Wettermoderator Sven Plöger präsentierte spannende Fakten zu den Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Bild: JESSE WIEBE | FOTOGRAFIE & FILM

Pünktlich zur 20-Jahr-Feier weihte BINDER deshalb neue Produktions- und Lagergebäude ein. Bei einer exklusiven Führung konnten sich die Jubiläumsgäste selbst ein Bild davon machen. Im Anschluss daran präsentierte der bekannte Wettermoderator Sven Plöger auf unterhaltsame Weise die neuesten Fakten zum Thema Klima und Nachhaltigkeit. Eine Schifffahrt durch das malerische Weserbergland mit vielen Show-Einlagen und ein Gala-Dinner rundeten das Jubiläumsprogramm ab.

Dr. Felix Binder führte die Gäste durch die neue Firmenzentrale. Bild: JESSE WIEBE | FOTOGRAFIE & FILM

Über BINDER

Die BINDER GmbH & Co. KG feiert 2023 ihr 20-jähriges Firmenjubiläum. Das 2003 von Siegfried Binder in Hameln gegründete Unternehmen spezialisierte sich zunächst auf die Herstellung von Rohrmotoren für Schwimmbadabdeckungen. 2014 brachte BINDER dann die revolutionäre Turbinenschwimmanlage HydroStar auf den Markt, die den Nutzern ein naturnahes Schwimmgefühl vermittelt. Anders als pumpengesteuerte Gegenschwimmanlagen erzeugt HydroStar eine breite, gleichmäßige Strömung, die den ganzen Körper umfasst. Die Turbinenschwimmanlage ist einfach zu installieren und arbeitet äußerst energieeffizient. HydroStar begeistert Poolfreunde auf der ganzen Welt und wurde bereits mit zahlreichen renommierten Preisen ausgezeichnet. Für den Einbau in bestehende Pools hat BINDER die Nachrüstanlage EasyStar entwickelt.

