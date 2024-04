Neuer leichter Einbauschacht von BINDER

Einer für alle

Der neue Poly-Schacht von BINDER eignet sich für sämtliche Turbinengrößen

Mit dem neuen Einbauschacht aus Polypropylen (PP) ist die Installation der Turbinenschwimmanlage HydroStar von BINDER noch einfacher. Auch für Poolbesitzer bietet der Poly-Schacht einen großen Vorteil.

Mit dem neuen Poly-Schacht geht der Einbau der Turbinenschwimmanlage HydroStar noch schneller. Bild: BINDER GmbH & Co. KG

Das Auffälligste am neuen Poly-Schacht ist sein Gewicht: Er wiegt mit 12 kg deutlich weniger als herkömmliche Edelstahl-Einbauschächte (ca. 30 kg). Da der Schacht so leicht ist, geht auch der Einbau der Turbinenschwimmanlage HydroStar noch leichter. Der Poly-Schacht ist durch den Verzicht auf jegliche Metallteile zudem deutlich unempfindlicher: Niedrige pH-Werte oder eine Überdosierung von Salz können ihm nichts anhaben.

Zum Schutz der Schwimmer ist der Einbauschacht mit einem Abdeckgitter aus hochwertigem Kunststoff ausgestattet. Es lässt sich durch einfaches Klicken mit dem Schacht verbinden. Für Liebhaber des klassischen Edelstahl-Looks ist darüber hinaus ein Edelstahlgitter lieferbar. Der Poly-Schacht ist mit 970 x 360 x 515 mm sehr flach, kann aber trotzdem alle Turbinengrößen aus dem BINDER-Produktprogramm aufnehmen. Durch den Verzicht auf harte Kanten wurden zudem die Strömungseigenschaften von Schacht und Abdeckgitter optimiert.

BINDER bietet den Poly-Einbauschacht als Single-Ausführung für Einzelturbinen mit Volumenströmen von 160 m3, 215 m3 und 275 m3 pro Stunde an. Der Schacht eignet sich für die Installation in Polypropylen-, GFK- und Betonbecken mit Folie. Als Zubehör ist künftig auch eine LED-Beleuchtung erhältlich, die an der Ausströmhilfe der Turbine befestigt wird. Das Licht der LEDs taucht das Wasser in bunte Farben und erzeugt so eine stimmungsvolle Atmosphäre.

Über BINDER

Die BINDER GmbH & Co. KG feierte 2023 ihr 20-jähriges Firmenjubiläum. Das 2003 von Siegfried Binder in Hameln gegründete Unternehmen spezialisierte sich zunächst auf die Herstellung von Rohrmotoren für Schwimmbadabdeckungen. 2014 brachte BINDER dann die revolutionäre Turbinenschwimmanlage HydroStar auf den Markt, die den Nutzern ein naturnahes Schwimmgefühl vermittelt. Anders als pumpengesteuerte Gegenschwimmanlagen erzeugt HydroStar eine breite, gleichmäßige Strömung, die den ganzen Körper umfasst. Die Turbinenschwimmanlage ist einfach zu installieren und arbeitet äußerst energieeffizient. HydroStar begeistert Poolfreunde auf der ganzen Welt und wurde bereits mit zahlreichen renommierten Preisen ausgezeichnet. Für den Einbau in bestehende Pools hat BINDER die Nachrüstanlage EasyStar entwickelt.

Hier geht es zum BINDER-Profil.