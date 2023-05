Bei den Einreichungen aus dem In- und Ausland zum bsw-Award 2022 konkurrierten fast 400 Schwimmbad- und Wellnessanlagen um die begehrten Medaillen in Gold, Silber und Bronze. Die Preisträger wurden bei der Pools night – während der bsw-Infotage mit ihren über 800 Teilnehmern – am 24. März 2023 auf großer Bühne in Düsseldorf geehrt. bsw-Award 2022: Privater Wellnessraum: Hier präsentieren wir Ihnen die Sieger!

Kreativpreis Gold

bsw-Awards 2022: Gold in der Kategorie „Privater Wellnessraum“

für MLZ AG Pools & Wellness (Projektgemeinschaft mit Holger Mauerer, freischaffender Architekt BDA).

Hier hat man ein echtes Luxusproblem: Mit welcher Wohlfühlbehandlung fängt man an? Allein der Blick auf diese ansprechend designte Wellnessoase sorgt schon für Entspannung! Mit Transparenz und klaren Linien schafft man es, eine ruhige Atmosphäre zu kreieren. Der verspielte Kronleuchter setzt einen auflockernden Akzent in diesem perfekten Zusammenspiel von unterschiedlichen Wohlfühlinseln.

Preisträger

MLZ AG Pools & Wellness, D-Usingen

(Projektgemeinschaft mit Holger Mauerer, freischaffender Architekt BDA, Meerbusch)

Kreativpreis Silber

bsw-Awards 2022: Silber in der Kategorie „Privater Wellnessraum“

für Vita Bad AG (Kooperation mit Gassner Edelstahlpools).

Diese außergewöhnliche Schwimmhalle ermöglicht Wellness für alle Sinne. Zurückgenommenes Design, hochwertige Materialien und das Rundum-Angebot von Schwimmen, Schwitzen und schick Entspannen wird in diesem Raum mit seiner hohen Wohlfühlqualität ermöglicht. Je nach Wetterlage lassen sich bei dieser „Schwimmhalle plus“ auch die gläsernen Seitenwände ganz öffnen, und der Indoorpool wird zum Outdoorpool.

Preisträger

Vita Bad AG, CH-Ermensee

(Kooperation mit Gassner Edelstahlpools, Sierning, Österreich)

Kreativpreis Bronze

bsw-Awards 2022: Bronze in der Kategorie „Privater Wellnessraum“

für SSF Schwimmbad GmbH.

Ein Pool ist schön. Noch schöner ist aber, wenn man auch noch weitere Wellnesselemente hat. Nach dem Schwimmtraining im Whirlpool entspannen oder einen Saunagang einlegen? Das muss kein Traum sein, wenn man diese Anlage sein Eigen nennen darf. Sie überzeugt durch ihre hochwertige Ausstattung, ihre Transparenz und ihre klaren Linien.

Preisträger

SSF Schwimmbad GmbH, D-Meerbusch