Außensauna: Draußen zu Hause

Die Außensauna TARAS von Klafs ist ein wohltuender Rückzugsort für den Garten oder die Terrasse – und zugleich ein hochfunktionales und designstarkes Sauna-Komplettpaket, das den persönlichen Gestaltungswünschen ganz individuell angepasst werden kann. Ihre optimal gedämmte Bauweise nach neuesten Standards verspricht zudem kurze Aufheizzeiten und ein gleichmäßig angenehmes Wärmeempfinden. Damit wird die TARAS zu einem harmonischen Bestandteil der persönlichen Gartengestaltung und zu einem Erholungsrefugium in der Natur, das jedes Fernweh vergessen lässt.



Die Außensauna TARAS verwandelt das private Grün in eine komplette Entspannungsoase. © Klafs GmbH

Der Weltmarktführer Klafs entwickelt seit vielen Jahren Entspannungsoasen mit einer zeitlosen Ästhetik für die eigenen vier Wände – und stellt mit der TARAS unter Beweis, dass auch eine Gartensauna als ein gesundheitsfördernder und wohltuender Rückzugsort elegant und formschön gestaltet werden kann und so zum Eyecatcher für Garten und Terrasse avanciert.



Die Außensauna TARAS verwandelt das private Grün in eine komplette Entspannungsoase. Inmitten der Natur bietet sie nicht nur zahlreiche gesundheitliche Vorteile, sondern verstärkt auch durch das Gefühl der Ursprünglichkeit das wohltuende, natürliche Flair: Ob das Erleben der verschiedenen Jahreszeiten mit ihren ganz eigenen Facetten, der nachhaltig wirksame Frischekick oder das Gefühl, eins mit der Natur zu sein – ein Saunabad draußen im Grünen schenkt Körper und Seele besonders beruhigende Momente.

Indirekte Beleuchtungselemente sorgen für eine Wohlfühlatmosphäre. © Klafs GmbH

TARAS – Ein Design mit vielfältigen Möglichkeiten

Das Design der TARAS setzt Maßstäbe für eine ästhetische Außensauna, die jede Gartenanlage optisch aufwertet. Der extrem schlanke und zeitgemäße Dachaufbau von nur 30 cm Höhe verleiht der Sauna eine moderne Eleganz. Die harmonisch aufeinander abgestimmten Wand- und Deckenaufbauten schaffen ein stimmiges Gesamtbild. Mit 23 verschiedenen Grundrissvariationen – mit und ohne Vorraum –, einer Auswahl an Glasfronten, optional wählbarem Panorama- und Seitenfenster und innovativen Fassadendesigns für die Außenverkleidung – wie lasierte Holzverkleidung, Metallic-Oberfläche oder eine Chamäleon-Optik – wird die TARAS zum harmonischen Bestandteil der persönlichen Gartengestaltung.



Diese Gestaltungsvielfalt bietet Klafs auch für die hochwertige Inneneinrichtung: Die Wandverkleidung ist mit verschiedenen Hölzern möglich wie zum Beispiel Fichte Softline, Esche Nature und Thermo mit Bandsägeschnitt, Hemlock Paneel, Nussbaum, Wenge oder Altholzimitation. Die freischwebende Liege verschafft der TARAS zusätzlich einen Hauch von Eleganz. Ergänzende stimmungsvolle Beleuchtungselemente wie die indirekte Rückenlehnen- und Liegenbeleuchtung SUNSET oder SUNSET L sowie die Saunaleuchten MAYLA oder NOOA sorgen für ein gemütliches Ambiente.

Das ist eine von 23 möglichen Grundrissvarianten bei der Außensauna TARAS. © Klafs GmbH

Hochwertige Materialien für lange Freude

Die TARAS vereint aber nicht nur ein puristisches, modernes Design mit kostbaren Entspannungsmomenten im privaten Spa, sondern bietet auch eine hohe Widerstandsfähigkeit zu jeder Jahreszeit und optimale Wärmedämmung. Dafür sorgt die gewohnte Klafs-Qualität: Dank einer durchdachten Konstruktion und den verwendeten hochwertigen Materialien, die aufwendig in vielen Detailschritten verarbeitet werden, ist die TARAS extrem witterungs- und frostbeständig. Die robusten Außenverkleidungen sind für jedes Wetter gewappnet und gewährleisten dauerhafte Schönheit und lang anhaltende Saunafreude.

Auch die Wärmedämmung entspricht den neuesten Qualitätsstandards und sorgt für ein rundum gutes Gefühl während des Saunabads. Dabei setzt Klafs mit dieser Sauna auf hochgedämmte Holzbauelemente, gepaart mit einer optionalen 3-Scheiben-Isolierverglasung und hocheffizienten Eingangstüren. Das verhindert Zug- und Kälteerscheinungen durch Wärmeverluste am Glas. Die Wärme ist somit gleichmäßig im Raum spürbar und die Saunabadenden erleben ein wohliges Saunaklima, das keine Wünsche offenlässt. Auch die Aufheizzeiten werden dank dieser energieeffizienten Bauweise deutlich vermindert. Die Sauna steht selbst an kalten Wintertagen mit Außentemperaturen von –5 °C in nur maximal 30 bis 40 Minuten für eine ausgiebige Entspannungszeit bereit.

Das optionale Panoramafenster schafft ein zusätzliches Blickfeld in den Garten. © Klafs GmbH

Service vom Weltmarktführer

Wer sich für eine Außensauna TARAS entscheidet, kommt zudem in den Genuss einer völlig unkomplizierten Abwicklung. Durch einen hohen Vorfertigungsgrad im Werk in Schwäbisch Hall wird die Sauna komplett und in kürzester Zeit innerhalb eines Tages montiert. Die Außensauna wird als fertiges Haus geliefert. Dadurch entfallen aufwendige Einzelmontagen. Der Kunde kauft die Sauna zu einem Festpreis, ohne dass zusätzliche Installationskosten für den Aufbau entstehen. Klafs übernimmt die Montagekoordination, organisiert den Kran und unterstützt bei notwendigen Angaben für die Baugenehmigung. Das Einzige, wofür selbst gesorgt werden muss, sind Stromversorgung und ein solides Fundament. Auch hierbei ist maximale Flexibilität geboten. Denn egal ob Stahlbetonfundament, Schraubfundament, Dachterrasse oder höhenverstellbare Füße – diese Außensauna findet immer ihren Platz.



Die Außensauna TARAS von Klafs ist dank hochwertiger Materialien, der hohen Verarbeitungsqualität und dem gemütlichen Ambiente nicht nur ein Garant für eine exklusive Entspannungsauszeit mit einem

besonderen Saunakomfort, sondern auch ein Blickfang in jedem Garten. ▯

